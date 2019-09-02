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「讓電信三雄少賺」台灣之星小編道歉了！網友護航：戰起來！幫高調！

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▲▼針對農曆三月瘋媽祖，台灣之星針對限定地區推出188佛心價資費。（圖／台灣之星提供）

▲各家電信業者競爭激烈，致使消費者能有更多平價資費可選擇。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

台灣之星引領的平價資費讓三大電信紛紛效仿，使各家去年獲利皆衰退、穩定獲利的榮光不再，不僅ARPU （客戶平均貢獻度）直直落，更使單價毛利率下跌，加上5G即將上路，相關設備費支出增長，預計各家獲利將持續下滑。不過，這也讓許多網友認為維持電信業者的高度競爭，消費者才能獲得最好的價格與服務，根據21世紀基金會委託世新大學民調中心的調查結果顯示，未來5G時代，78.9％的受訪者認為，至少要有4家業者相互制衡，才能避免5G資費高漲的可能性。對此，台灣之星小編還現身道歉，引發網友高度熱議。

自台灣之星加入電信業戰局後，帶動市場上出現許多創新資費，像是99不限速吃到飽，更因其低價費率造成三大電信壓力，導致去年中華電信引爆的499之亂，並一路出現資費殺價大戰，造就平價的4G吃到飽時代來臨，這也讓其他網友不僅覺得台灣之星是價格破壞者 ，更是真正為消費者著想的品牌，甚至還造成其他三家老牌電信業者業績下滑。

▲▼台灣之星 。（圖／業者提供）

對此，年初被網路溫度計評選為「台灣三大超有哏小編」的台灣之星也在官方臉書上PO文致歉，「老大哥們，抱歉了！是台灣之星讓你們原本的安逸亂了套，只因為我們希望終結電信暴利、只賺合理的利潤，只因為我們堅持還給消費者一個公道，只因為物美價廉，才是王道！做對的事比較辛苦，但是我們樂在其中，卻苦了你們，真的很抱歉，讓我們說聲：對、不、起！但是我們還是會繼續下去」。

然而，台灣之星小編如此直接向三大電信道歉，也引發網友熱議紛紛。網友PO出各家電信財報分析指出，「各家電信ARPU逐年下降，新聞也曾報三大2018比2017少賺了將近60億，499之亂電信三雄獲利年減60，在電信門市上班的朋友也說現在業績比以前難做多了，連亞太都減資，股價跌了一波，為何電信業會越來越難賺了？」這名網友還發現，「從數據上來看確實是各家電信ARPU逐年下降，但從2018開始只有台星是維持在穩定值上，請問何解？」

其他網友看完紛紛回覆說，「戰起來！幫高調！再來個299之亂」、「沒台星，今天的吃到飽搞不好還在699以上」、「台星雙11搞不好又會有驚人之舉」、「三大繼續龜，因為都事實」、「沒有台星，現在應該還在999吃到飽」、「不要再搶台星了，真怕人多分走頻寬」、「有競爭才有變化，不然現在哪來這麼多資費可選」。

除此之外，也有網友指出，現在除了有平價的4G資費可選擇外，其實5G頻譜競標也將開跑，但NCC卻公布5G競標頻段底價總計300億元，較原規劃的150億元翻倍，對此部分業者認為其底價高出國際水準，恐不利產業發展，影響電信產業失衡，而且一旦少了台灣之星的電信制衡力量，消費者也會擔心未來不一定還能再享有這麽便宜的5G資費。
 

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