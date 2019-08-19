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攜碼跳槽先看好！這2家電信違約金高過平均值　「最多差快5千元」

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▲▼遠傳電信。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲遠傳電信被消基會點名，違約金高逾5家電信業者平均值。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

暑假掀起手機換購潮，電信業者祭出各種優惠資費購機方案，吸引民眾簽下少則兩年的綁約，來換取低廉資費及換購手機的優惠。消基會調查國內5家電信公司的用戶契約，發現同一資費購機綁約方案，遠傳電信、台灣之星約定違約金高逾業者平均值。消基會表示，業者是否違反誠信原則，呼籲主管機關儘速展開調查。

去年5月，中華電信打出499元低資費方案，台灣大哥大及遠傳立刻祭出相同甚至更低的資費方案，掀起優惠資費綁約的戰爭。消基會表示，業者不約而同在用戶契約設定嚴苛違約金，造成用戶流動的潛在障礙，阻礙市場競爭，影響消費者權益。

請繼續往下閱讀...

消基會以常見的「攜碼跳槽購機綁約30個月資費方案」（999元資費+上網吃到飽不限速+購機Iphone Xs Max）進行調查，比對業者門市提供的用戶契約與其官網揭示的營業規章，並調查5家電信業者違約金約定與計算方式。

▲▼電信業者違約金比較。（圖／消基會提供）

▲5家電信業者違約金比較。（圖／消基會提供，點圖可放大

以電信門號履約1年3個月（滿15個月、450天）做為解約條件，實際計算5家電信業者違約金金額，計算公式為實際補貼款總額 ×（合約未使用日數450天÷合約約定天數900天），其中，遠傳電信收取9,750元費用最高、而後依序為台灣之星（8,875元）、台灣大哥大（7,125元）、亞太電信（7,000元）、中華電信（4,800元）。

消基會指出，不同業者提供相同或類似服務，卻在設定違約金條件相差懸殊，以5家業者違約金平均7510元來看，遠傳電信、台灣之星超出平均甚多，對用戶刻意設定高額違約金條款者是否違反誠信原則，對消費者顯失公平，籲請國家通訊傳播委員會應即展開調查了解。

▲▼電信業者違約金比較。（圖／消基會提供）

▲消基會表示，以5家業者違約金平均7510元來看，遠傳電信、台灣之星超出平均甚多。（圖／消基會提供）

另外，遠傳電信用戶契約中寫明以「月」計算違約金，但是營業規章卻是寫以「日」計算，兩者明顯不相符。消基會表示，呼籲主管機關要求業者儘速改善，若不改善，則應依電信法開罰。

近來也發生不少消費者可能因出國出差或者留學進修等因素，在期間無法使用門號卻需支付綁約月租費的情形，5家電信中以遠傳電信契約約定最彈性，有提供支付門號保管費475元，免付月租費的服務，但其餘4家業者仍需依綁定的資費支付，除非約滿才能申請調降月租費。消基會表示，業者並未提供服務，不應要求消費者支付月租費，且門號保管費應以每月20元計算才合理。

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關鍵字：電信業者,攜碼跳槽,遠傳電信,台灣之星,消基會

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