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三星Galaxy Note 10系列新機超夯　電信商預購名額迅速額滿

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▲▼Da Vinci。（圖／記者邱倢芯攝）

▲三星Galaxy Note 10系列新機超夯，電信商網路、實體門市預購迅速額滿。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

Samsung Galaxy Note 10系列新機買氣超夯，根據中華電信所提供的資料顯示，今（15）日中12點開放中華電信官網與全台門市限量預購Samsung Galaxy Note10全系列旗艦新機名額已迅速額滿。

中華電信指出，這次由該公司獨家銷售的Galaxy Note10+ 256G與512G星環藍，被星粉快手搶購一空，顯示Galaxy Note10+特別色受到星粉高度青睞，再來以星環銀最夯，總佔比達6成。而Note10+預購量逾7成，顯示大尺寸為星粉首選。

中華電信表示，凡至官網或門市完成預購的客戶，只要於2019年8月23日起至9月5 日新機上市期間完成購機程序，即同享限量預購禮JBL真無線藍牙耳機（原價4,990元）、及開賣禮無線閃充充電座（原價2,590元），若為購買Samsung Galaxy Note10+的消費者，加碼再送45W快充旅充組（原價1,590元）。

另一方面，台灣之星的預購活動由於打出了「挺環保即可享最高比別家多賺7,000元」優惠，因此也引爆了一波申辦熱潮，不僅大批星粉持不要的手機/電池湧入全台門市，網路門市更在此波高買氣之下，流量增至平日3倍，預購盛況可見一斑。

根據台灣之星統計，大螢幕在市場的買氣不減，高達89%預購用戶選擇6.8吋O極限全螢幕的SAMSUNG Galaxy Note10+，而顏色方面，則是以綻放炫彩光芒並獨家搭配藍色S Pen的「星環銀」最受預購用戶喜愛。

而在資費方面，台灣之星的用戶預購以搭配999資費的為大宗，佔近7成，可享不限速上網吃到飽+電話隨你講，語音網外/市話爆送900分鐘，再送樂天超級點數2,000點。整體申辦用戶分布主要以北區（新北市）為主，35～44歲佔比達45%。

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關鍵字：三星,Galaxy Note 10,Galaxy Note 10+,中華電信,台灣之星

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