合拍超有感！信義區驚現「12米高巨無霸奇異果」　搭配漲姿勢教學拯救拍照尷尬癌

▲Zespri奇異果在信義區打造「合拍超有感」特區。（圖／記者季相儒攝，下同）

消費中心／綜合報導

每次看別人拍照都好自然，POSE隨便擺隨便好看，但是只要你面對鏡頭，就是會尷尬癌病發，肢體特別僵硬，拍出來的照片就是說不出哪裡怪，像是手不知道要擺哪邊晃來晃去，或眼神總是不自覺的飄忽不定，臉也特別僵硬，那真的是超尷尬！如果你也是「拍照尷尬癌」的病友，那最簡單的化解方法就是靠「道具」輔助！

對此，Zespri今年夏天就推出「合拍超有感」活動，並因觀察到大家都有這個困擾，所以還特別推出「合拍超有感－姿勢百科」，讓每個人都能搭配漲姿勢教學，拯救你的拍照尷尬癌！活動現場除了設置12米高的巨無霸奇異果超人外，還有「超人相談室」、「變裝超人披風」、「超有感飛行體驗」、「超水果熱氣球」、「超有感巨型果片」等趣味裝置，每一個都超好拍！

▲各種超大型超水果奇異果裝置在台北統一時代百貨2F夢廣場登場。

Zespri於8/21至9/15期間在統一時代百貨2F夢廣場開放「合拍超有感」，現場除了有趣味裝置可大拍特拍外，每天現場還開放固定時段（平日下午17：00～21：00、假日下午15：00～21：00），讓民眾進入電話亭與奇異果超人做趣味問答，只要正確回答Zespri超水果營養資訊，像是「奇異果的營養密度是蘋果幾倍？」、「奇異果為什麼適合運動完吃？」等問題，即有機會獲得每日限量提供的新鮮奇異果！

想為今年夏天留下最Chill的回憶，趕快揪家人、情人或是朋友，一起到信義區全新拍照打卡熱點「合拍超有感」拍起來！不僅白天超好拍，晚上打上燈光配上101大樓背景，一樣美到不行！趕快一起通通都來超合拍！除了期間限定的「合拍超有感」外，Zespri後續還有一系列「合拍超有感」好康活動將推出，絕對要隨時密切關注。

▲Zespri合拍照片大募集，趣味玩法拍出最吸睛創意照拿大獎。

現在到Zespri官方粉絲團，於指定貼文底下上傳你的「合拍超有感—神角度」，無論是網美照、錯位照、大合照或是合體照、隨便亂照，只要上傳照片就有機會獲得專屬超有感拍立得相機或Zespri超水果奇異果一箱。想考驗自己的創意與拍照技術，詳情請鎖定Zespri 奇異果FB粉絲專頁！

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