暖心「莊伯伯」超低調！北漂游子靠他感受家鄉　網哭：好好珍惜

▲離鄉背井的北漂青年，為了生活庸庸碌碌。（圖／示意圖／取自pexels）

消費中心／綜合報導

隨著年紀越來越大，到了大學、求職工作階段，許多人都不得已只好搬出家裡，自己在外租屋生活，離開家鄉、離開父母，所有事情都要自己來了，一開始可能會有終於解脫束縛的感覺，但是久了終究會發現還是家裡最溫暖，只有隻身在外打拼的人們才懂這些心情。其中，就有網友分享離鄉背井後想起的一位家鄉「莊伯伯」，讓其他網友看了覺得好暖心。

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▲許多人離鄉背井到外地打拼，好想念「家庭的溫暖」。（圖／示意圖／取自pexels）



這名網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，前二天打電話回家突然想起家中附近有個賣廚具的老伯伯，「從我有印象以來，他就已經出現在我的生活周遭，就是一位相當熱心卻又低調的伯伯，跟大家的感情也都相當好，總是默默的幫助里鄰，有時候家裡醬油或蛋沒有他都很大方的借我們，有次隔壁的黃媽媽因工作關係來不及接小孩放學，也是莊伯伯去幫忙接回來。」

▲網友貼文引發共鳴。（圖／取自爆廢公社）

然而，這名暖心的「莊伯伯」有次還驚險救了原PO一家人。網友回憶說，「讓我最印象深刻的是有次奶奶煮了雞湯，結果忘了關火就出門去運動，還是莊伯伯在陽台澆花的時候，聞到一股焦味，仔細尋找味道來源，才發現是從我們家傳來的，趕快打電話給我們才避免釀成大禍，那次真的很驚險。」

網友接著有感而發說，可能都是北漂游子，覺得長大後到台北工作後，大家明顯都變的比較冷漠，也沒有像家鄉那樣大家碰面會聊天打招呼，碰到問題也會有個照應，更沒有像莊伯伯那樣熱心、為大家付出的人，「前陣子，家中的瓦斯爐壞了，莊伯伯一直記得奶奶忘記關火的那次事件，因此建議家中要更換成會自動關火的瓦斯爐，以防再次出現忘記關火的危險。」

而「莊伯伯」也特別介紹莊頭北，原PO說：「他們家的品質比較耐用又安全，原來莊開頭的人都如此為大家安全著想。」看完這名網友分享的暖心故事，讓其他網友感到很貼心，「能有像這樣付出的莊伯伯，原PO要好好珍惜呀」、「這種默默付出的想必不少，讓人很感動」、「家鄉裡有這種默默付出的人，原PO你需要珍惜」。