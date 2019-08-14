中元普渡靠台星　辦門號最高可獲得17,000元家樂福電子提貨券採買供品

▲申辦台灣之星門號，最高可獲得17,000元家樂福電子提貨券。（圖／台灣之星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

隨著中元節來臨，台灣之星為了因應中元普渡所產生的大量民生祭祀供品需求，推出購物金專案，辦門號可搭「家樂福」電子提貨券，月租388元起，依照平日實際使用需求選擇上網吃到飽或電話隨你講，再送最高17,000元的家樂福電子提貨券，讓用戶輕鬆採購普渡供品。

另外，隨著中元節來臨，台灣之星網路門市今（14）宣佈推出「中元節一日限定」活動，自2019/08/14 晚間20：00起至2019/8/15晚上23：59止，加入台灣之星LINE官方帳號好友，即可參加每人11,000元發財券活動，人人都可領。

台灣之星指出，適逢中元普渡時節，民眾已紛紛開始採購各式民生祭祀供品，為此，因此擴大「購物金」資費方案，讓用戶辦門號也可搭家樂福電子提貨券，提供用戶更便利、更省錢的選擇，即日起至2019/08/31止，凡新申裝/攜碼/續約申辦「購物金」資費方案，依照用戶實際使用需求不同，提供二款資費方案供消費者選擇：

上網吃到飽系列：月租388元起，綁約30個月，即可擁有4G上網吃到飽，且網內互打免費、網外/市話費率最低只要2元/分；攜碼申辦加碼最高再送1,000元家樂福電子提貨券；若於網路門市線上申辦，最高再送1,000元家樂福電子提貨券，相當於本系列依其申辦資費最高送8,500元家樂福電子提貨券。

電話隨你講系列：針對語音使用量較大的消費者，月租488元起，綁約30個月，可享4G上網吃到飽，網內互打免費、網外/市話最高爆送1,100分鐘；攜碼申辦同樣加碼最高再送2,000元家樂福電子提貨券；若於網路門市線上申辦，最高再送1,000元家樂福電子提貨券，相當於本系列依其申辦資費最高送17,000元家樂福電子提貨券。