轉型咖啡豆供應商！34家「金鑛咖啡」疑結束營業　業者說話了

▲金鑛咖啡全台僅剩34家門市。（圖／取自粉絲團，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

前年才驚傳關掉20多家門市的知名連鎖咖啡店金鑛咖啡，這兩年也陸續收掉不少門市，包含在大台北地區的第一家忠孝門市，目前全台僅剩34家門市。不過，業者今天（20日）突宣布，旗下事業將從咖啡飲品的零售，轉型朝上游原料咖啡豆的供應發展，疑似想結束實體門市營業。對此，《ETtoday新聞雲》記者致電詢問，業者表示會保留部分門市持續營運。

從高雄起家的金鑛咖啡創立於2000年，以中段價位切入咖啡市場，全盛時期還被封為「高雄之光」，後來還往北部跟中部拓展，於2006年11月進駐大台北地區成立2家門市，其中座落於台北忠孝東路五段與永吉路的三角店面，更是許多台北人回憶。不過，由於咖啡市場競爭越來越激烈，甚至連四大超商都在搶食市場，使金鑛咖啡版圖逐漸萎縮。

金鑛咖啡除了於2017年6月底宣布停賣麵包，並關閉北部跟中部烘焙廠外，當時全台也有21家門市陸續暫停營業。而現在業者則正式宣布，旗下事業將從咖啡飲品的零售，轉型朝上游原料咖啡豆的供應發展，同時也將整合品牌四大核心優勢，包含國際認證、安全品管、數據管理與創新服務，創造具備高度價值的咖啡豆商品，同時也將持續尋覓優質的市場合作夥伴。

金鑛咖啡指出，經過19年市場的洗鍊與變化，獲得許多消費者的肯定與支持，也奠定了金鑛咖啡在業界的口碑，目前已順利完成階段性的任務，未來也希望能夠更深入源頭持續精進，發揮金鑛的四大核心優勢與價值，為優化咖啡產業提供更完整的咖啡技術方案，走出金鑛咖啡的全新藍海。不過，業者尚未明確說明是否將收到實體門市。

對於傳出疑似想把全台34家實體門市收掉消息，《ETtoday新聞雲》記者實際致電詢問金鑛咖啡，業者回應指出，關於門市後續的規劃部份，轉型後將採雙軌制度，會保留部分門市持續營運，但會保留幾家門市並未進一步說明。至於實體門市店員則表示，目前都還沒有聽說要收店的相關消息。