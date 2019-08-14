Note 10預購明開跑　電信商資費優惠報給你知

▲三星Note 10系列手機預購15日開跑。（圖／記者季相儒攝）

記者邱倢芯／綜合報導

三星電子最新旗艦手機Galaxy Note 10系列預購將於明（15）日開跑，消費者除了可到三星直營店與電商預購外，電信業者也是不錯的選擇，針對此次的新機優惠，《ETtoday新聞雲》也整理了中華電、台灣大，以及台灣之星三家電信業者的資費優惠。

要頂規？找中華就對了

這次的Galaxy Note 10+頂規版（12GB+512GB）交由中華電信獨家販售，中華電也是台灣唯一銷售Galaxy Note10全系列旗艦新機的電信業者。中華電信指出，自108年8月15日12點起至8月21日17點止，Samsung Galaxy Note10全系列機型，在中華電信官網與全台門市限量預購。

值得注意的是，若是消費者對於「星環藍」色款有興趣，不論是Note 10或是Note 10+，在電信商方面，都僅有中華電信販售。

消費者只要申辦大4G購機方案，月繳999元（含）以上，即可享行動上網吃到飽、最大網內免費講，Galaxy Note10全系列機型享限時加碼折價4,000元，加上原有VIP最高折扣5,000元，VIP即享限時購機折價最高9,000元的優惠。

星粉只要至中華電信官網或門市完成預購，同享限量預購禮JBL真無線藍牙耳機(原價4,990元)、開賣禮無線閃充充電座（原價2,590元），購買Note10+加碼再送限量快充旅充組（原價1,590元）。

▼中華電Samsung Galaxy Note10、Note10+ 大4G購機方案。（圖／中華電提供）



台灣大月付1,399元 可現省近20,000元

台灣大哥大亦於8月15日至8月21日開放Galaxy Note 10系列預購；消費者搭配指定資費購機價現折4,000元，以月付1,399元、綁約36個月為例，Galaxy Note 10售價11,990元，比空機價省下近20,000元；VIP用戶最高可再省5,000元，等同Galaxy Note 10只要6,990元，比空機價省下近25,000元。

不過要注意的是，Galaxy Note 10系列預購每組身分證字號限預購1支，也就是說，Note 10與Note 10+僅能二擇一款式預購。

預購用戶台灣大將於8月23日起預購交貨並正式開賣Galaxy Note 10系列，預購民眾取貨後並完成上網登錄，將可獲得「JBL真無線藍牙耳機」（市價4,990元）與「無線閃充充電座」（市價2,590元），預購Note 10+的民眾還能獲得「45W快充旅充組」（市價1,590元）。另外，9月30日前到台灣大搭配專案購買Galaxy Note 10系列，還可參加「日本主題樂園4人行＋大阪自由行5日」抽獎活動，總價值高達10萬元。

▼台灣大哥大Galaxy Note 10系列預購專案資費。（圖／台灣大提供）



台灣之星讓你「手機小支免費換大支」

而在台灣之星方面，凡8/15至8/21期間至台灣之星預購Galaxy Note10系列，除享對齊電信同業手機專案價限時折價4,000元外，至網路門市或持不要的手機／電池到全台實體門市回收，還可享「免訂金」預購優惠，搭配月租799元以上資費方案，手機專案價再折5,000元，相當於小支免費換大支。

而在資費方面，台灣之星SAMSUNG Galaxy Note10／Note10+資費方案：凡新申辦/攜碼/續約搭配4G勁速資費方案，月租599元起(限攜碼/U25學生/網路門市)/$799起(一般用戶)即可享網速最高500Mbps極速上網吃到飽及網內互打免費優惠；申辦搭配月租799元以上隨你講資費方案，除可享前述優惠外，網外/市話最高送1,200分鐘，再送樂天超級點數（最高2,000元）。

舉例來說，若於網路門市申辦SAMSUNG Galaxy Note10搭配4G勁速隨你講資費方案，月租999元，綁約30個月，手機專案價折扣後為13,990元，再享樂天超級點數2,000元。另外，台灣之星老客戶T-Club禮程紫星/金星/鑽星VIP續約月租999元以上資費方案，享手機專案價最高再折6,000元。

▼ 台灣之星SAMSUNG Galaxy Note10/Note10+預購資費。（圖／台灣之星提供）