台南安平觀夕平台驚爆集體溺水　警消救起5人3命危搶救中

▲台南市安平區觀光點觀夕平台下午驚傳集體溺水案，消防人員起5名名籍移工，1人無生命象，2人意識模糊有生命危險，其他2人意識清楚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區觀光點觀夕平台，9月1日下午5時25分許，驚傳集體溺水案，初步調查有5名外籍移工前往戲水，結發生集體溺水，台南市消防局駐防消防人員據報救起5人，其中1人無生命象，2人意識模糊有生命危險，其他2人意識清楚，消防局出動救護車到場搶救送醫中。

台南市消防局於1日下午5時25分許據報，安平區觀光點觀夕平台，發生外籍勞工集體溺水案，初步調查有5名外籍移工前往該處下海游泳，並結發生集體溺水，台南市消防局防溺巡邏救生中隊發現，馬上下海救人，消防局立即出動特小分隊救生人員前往支援。

在消防人員全力搜救下，下午5時25分先救起2名外籍移工，其中1名OHCA（無生命跡象），1人意識模糊有生命危險，5時35分再救起他3人（1名模糊、2名意識清醒），消防局出動安平、永華、南門、安南分隊護車前往搶救， OHCA1人由安平分隊救護車送郭綜合醫院、2名意識模糊者，由永華分隊護車送奇美醫院及衛福部台南醫院急救，據了解，郭綜合醫院急診醫護人員正全力搶救該名OHCA溺水者中。

台南市警四分局據報派員到場調查，目前相關案情及溺水原因正由警方深入調查中。