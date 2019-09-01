彰化拜廟之旅！韓國瑜談中部發展：為何沒有可以停波音747的大機場？

記者鄧木卿、戴若涵／彰化報導

高雄市長韓國瑜2020將代表國民黨參選總統，他開啟「平日市政，假日國政」的選舉模式，全台跑透透！他1日再赴彰化參拜8處廟宇，許多韓粉也到場揮舞國旗力挺。韓國瑜行程中表示，彰化、台中等縣市應團結合作，帶動中部地方發展，並指出中部為何沒有可以讓波音747飛機起降的大機場、自由經濟貿易區，直說未來中央要與地方合作謀福祉。

▲韓國瑜1日赴彰化展開拜廟之旅。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜1日展開一連串拜廟行程，先後拜訪鹿港天后宮、伸港福安宮、花壇虎山巖、員林福寧宮、社頭清水岩寺、溪州后天宮，接著還有二林仁和宮及分溪湖福安宮，總共8處廟宇，不少韓粉接獲消息都到場等待，手中更不斷揮舞著國旗，高呼「凍蒜」！

韓國瑜行程中表示，中部大地區應團結合作、一起衝刺，區塊發展是一定要做的，他指出，「為何中部沒有一個現代化、可以停放波音747的大機場，為什麼沒有一個自由經濟貿易區？」，他認為，彰化、台中、南投、雲林等縣市要發展，應要團結合作，形成中部區塊帶動地方發展。

他強調，地方遇到財政壓力，要靠在地立委與中央搶資源、爭取福利，未來要中央與地方配合，才能造福人民生活。

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