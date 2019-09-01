影／何謂新三民主義　韓國瑜：民不聊生、民氣可用、民心思變

記者鄧木卿／彰化報導

國民黨總統參選人韓國瑜1日到彰化縣造勢，在9小時內走訪8間宮廟，最後一站在溪湖鎮福安宮，韓說，晚上7點是大家用餐時間，但大家還是不畏風雨自動自發前來，求的只是最基本的要求，就是國家安全，人民有錢，但是民進黨對不起台灣人，以前三民主義是民族、民權、民生，現在是民不聊生，民氣可用，民心思變，韓的發言直指民眾內心，數度被民眾口號聲中打斷。

▲韓國瑜在溪湖鎮福安宮致詞。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜從上午10點到晚上7點，9小時內跑了8間宮廟，縣長王惠美全程陪同，前台北縣長周錫瑋、立委柯呈枋和立委參選人蕭景田、謝衣鳳也都陪著到各宮廟參拜，最後一站是溪湖鎮福安宮，盡管下著小雨，但不減韓粉熱情，早早就在廟前撐傘等候，「國家安全、人民有錢」、「韓國瑜凍蒜」等口號，喊得震天價響。

韓國瑜說，台灣人善良、熱情，要的不多，就是希望未來能過好日子，3年半前，大家已經給民進黨機會，但是民進黨不論在內政、教育、經濟和交通等，都拿不出成績，兩岸關係愈緊張，國際生存愈狹窄，內部民心愈混亂，因此只好抹黑，民進黨對不起台灣人。

韓指出，蔡英文說，目前是台灣20年來經濟最好的時期，但大家從台灣頭看到台灣尾，百業蕭條，民不聊天，政治人物以為選舉完，大家就會忘記了，但其實台灣人愈來愈聰明，不會再被騙了，他說，明年投票是關鍵時刻，老鷹再凶猛，也要有雙翼，總統和立委就是雙翼，他呼籲讓彰化4席立委全上，讓立委們配合他執政，才能讓台灣有更美好的未來。