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機場癱瘓...投保旅綜險一定理賠？　保險業者提醒緊抓3原則

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▲香港機場有許多黑衣人聚集。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲出國若遭遇機場癱瘓，如何申請保險理賠，得留意各家保險公司規定。圖為香港機場日前聚集黑衣人抗議畫面（圖／記者蔡儀潔攝）

記者紀佳妘／台北報導

香港反送中運動，曾癱瘓香港機場，許多旅客行程受到影響，產險公司提醒，民眾投保旅綜險得留意3細節，才不會出現無法理賠的情況。

國泰產險資深副總經理許嘉元表示，各家保險公司的旅遊綜合險產品不盡相同，理賠規範的行程種類、延誤時間、賠付金額、理賠方法也都有所差異，民眾可檢視自身遭受延誤的時間與類型是否在保單條款中，並依保險公司規定的單據申請理賠。

許嘉元提醒，各家保險公司賠付方式有也所差異，有的業者規定，若搭乘國內航空公司長榮航空、中華航空，且投保時加填航班資訊及帳號資料，只要符合「班機延誤」理賠資格，在產險公司向航空公司確認實際搭乘狀況後，將主動匯入理賠金至保戶指定帳號。

不過，也有業者只要投保時有填寫航班資訊，也可憑發生延遲班機的登機證、指定帳號，申請「班機延誤」的快速理賠，不需再填寫理賠申請書。

松山機場,飛機,飛機降落（圖／記者徐文彬攝）

▲各家保險公司的旅遊綜合險產品不盡相同，建議民眾投保前應考量所承保的內容和賠付金額。（圖／記者徐文彬攝）

民眾投保旅綜險到底賠不賠，留意3細節才能理賠，台壽保產險表示，若民眾投保旅綜險時，航空公司已宣布班機取消，這時候保險公司多不接受保戶的理賠申請，不論是民眾當時已知悉或未知悉，這點民眾於投保時要特別注意。

依各家保單條款規定，例如要向航空公司索取班機取消證明，機票或登機證等，若有額外的住宿交通費用單據，也應記得一併保留，以便提供保險公司申請理賠。

再者是，民眾出國時，往往在旅遊期間會遇到交通工具延誤、罷工、颱風而影響後續的行程。台壽保產險提醒民眾在出國前，應先了解當地的交通狀況，例如國內班機是否容易延誤，也要考量當地是否有容易有天災或疫情的發生，參考各家保險公司旅遊不便的承保內容及賠付金額，來選擇自己所要投保的項目及保險額度。

最後是外界關注班機延誤的理賠標準，班機延誤一般常見的理賠啟動標準有4小時，甚至也有3小時，依各家保險公司的條款規定。原則上，啟動延誤時間越短，對消費者較為有利。

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關鍵字：香港機場,旅綜險,出國,班機,理賠,保險,旅遊,保單

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