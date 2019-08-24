香港機場外驚見百公尺長龍　遊客拖行李箱「人車爭道」

▲香港機場早前有大批黑衣人聚集示威。（圖／記者蔡儀潔攝）



記者蔡儀潔／綜合報導

香港網民今（24）日發起機場「和你塞」行動，呼籲參加者於早上7時至11時，使用機場鐵路、機場巴士、私家車等各種交通工具，不斷來往機場以堵塞道路。上午11點，因應延長禁制令而繼續管制措施，進入機場都需檢查，導致百公尺人龍直接排在馬路上。

▲網友po出今早11點機場外的情況 。（圖／翻攝自連登討論區）

根據《香港01》報導，今早7至8點機場客運大樓外未見示威者，只有旅客排隊接受檢查以入內。市民梁小姐表示，她要乘搭上午11點的飛機去台灣，知道有「和你塞」活動，但已預先在網上辦理登機手續，所以沒有提早出門，亦不介意有不合作運動。

不過有網友上午11點在討論區po出照片，畫面中可以看到，大批遊客站在馬路上「人車爭道」，排起了百公尺長龍，一旁停著數台計程車。大批網民評論怒轟機場管理局，稱「自己玩死自己？」、「丟臉丟到國際」、「遊客都排出馬路也太危險了」、「禁制令前和你飛都沒試過搞成這樣」。

▲14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

機管局昨（23）日獲法院批准延長臨時禁制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或幹擾香港國際機場的正常使用，拒絕遵守或需負刑責，稱阻塞往來機場的道路，或可能構成非法地及有意圖地故意阻礙或幹擾機場的正常使用的行為，即會違反禁制令。

香港航空業等7間工會聯合發聲明表示，先前的機場集會已嚴重損害香港機場的聲譽和經濟，「帶來不可估量的損失」，「堅決反對任何以達到政治目的而影響機場運作的行動」，要求示威人士停止衝擊機場，不要再以香港經濟命脈作賭注。