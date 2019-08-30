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香港網民號召9/1到「機場消費觀光」　機管局：禁干擾使用

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▲▼0813香港機場衝突。（圖／路透社）

▲0813香港機場衝突。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

反修例風波持續，香港網民號召民眾本周日（9月1日）下午1時起自發前往香港國際機場及附近可進入範圍內「消費觀光」或享受周末活動，將夾道歡迎和恭送旅客，同時聲援被打壓人士。機場管理局早前獲法院延長臨時禁制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。

據《香港01》報導，在機場臨時禁制令下，發起代表稱，已檢視相關風險，市民乘坐公共交通工具到場及行街沒有抵觸。他還稱，機場等同香港「心臟」，若港府繼續漠視民意，還是拒回應5大訴求，不排除將行動升級。

行動召集人指，活動並非刻意堵塞機場島，只是鼓勵市民搭乘前往機場的交通工具，進行機場「壓力測試」，暫定為期2日，是以合法行動向政府施壓，以不衝擊、不被捕、不受傷三大原則為依歸。

他又提到，不少人就「壓力測試」提出意見，包括到大嶼山一天遊、踩單車、爬山、野餐等，「相信今次機場壓力測試不會帶來負面形象。」

▲▼香港,香港機場,澳洲,外交。（圖／路透）

▲香港網民號召9/1到機場消費觀光。（圖／路透）

發起代表還稱，機場是香港經濟重要命脈，過去不少官員已重申重要性，及警告機場關閉的嚴重性，「經歷多場大型示威，港府仍無動於衷，不得已發起機場『壓力測試』，引起國際關注。」他指，無法估計參與人數，但人數多寡已非重點，「即使幾多百萬人上街，林鄭政府都唔會回應」，但期望大批市民響應，「共同進退，背水一戰」。

此前，有網民於上周六（24日）發起「和你塞」行動，當時機管局發稿表示，阻塞往來機場的道路，或已違反禁制令。

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