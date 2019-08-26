民陣8/31「路過」中聯辦　網友9/1接力赴機場「無限期」集會

▲荃葵青遊行。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港反修例運動由6月持續至今，仍未有平息跡象，8月底至9月初仍有多場抗爭行動，包括本週六（31日）民陣舉行「人大831落閘五周年」遊行。另外，網民最新號召下周日（9月1日）發起「和你飛2.0」，到機場抗爭及表達訴求，更聲稱是「無限期」行動。

據《香港01》報導，因港龍空勤人員協會主席施安娜被國泰港龍航空解僱，職工盟原定今日（26日）發起「圍堵國泰城」行動，但遭警方口頭表示拒絕發出不反對通知書，隨後決定改期至週三（28日），之後會公佈集會安排。

繼8月18日「流水式」集會後，民陣本週六（31日）再度發起遊行，計劃當日下午2時30分集結、3時起步，由中環遮打花園遊行至中聯辦，已向警方申請不反對通知書。民陣期望在「人大831落閘」5周年的標誌性日子，發起集結及重申5大訴求，要求撤回人大831方案，釋放所有支持香港民主運動的在囚人士。

還有香港連登網民號召9月1日起「無限期」在機場集會，促請政府回應5大訴求，但還沒提及是否向警方申請不反對通知書。機管局早前獲批延長臨時禁制令，禁止進入機場客運大樓進行示威集會。

此外，港大、中大、科大、城大、理大、浸大、嶺大、教大、樹仁及恒大共10間大專院校學生會於9月2日至13日聯合發起「罷課不罷學」行動，2日下午3點半還將於香港中大百萬大道舉行罷課集會。港大學生會署理會長黃程鋒指，正與各個中學生罷課團體接觸，計劃邀請他們參與9月2日的百萬大道罷課集會。

▼8月底至9月初仍有多場抗爭行動。（圖／路透）