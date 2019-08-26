　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

民陣8/31「路過」中聯辦　網友9/1接力赴機場「無限期」集會

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港,荃葵青遊行。（圖／路透）

▲荃葵青遊行。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港反修例運動由6月持續至今，仍未有平息跡象，8月底至9月初仍有多場抗爭行動，包括本週六（31日）民陣舉行「人大831落閘五周年」遊行。另外，網民最新號召下周日（9月1日）發起「和你飛2.0」，到機場抗爭及表達訴求，更聲稱是「無限期」行動。

據《香港01》報導，因港龍空勤人員協會主席施安娜被國泰港龍航空解僱，職工盟原定今日（26日）發起「圍堵國泰城」行動，但遭警方口頭表示拒絕發出不反對通知書，隨後決定改期至週三（28日），之後會公佈集會安排。

繼8月18日「流水式」集會後，民陣本週六（31日）再度發起遊行，計劃當日下午2時30分集結、3時起步，由中環遮打花園遊行至中聯辦，已向警方申請不反對通知書。民陣期望在「人大831落閘」5周年的標誌性日子，發起集結及重申5大訴求，要求撤回人大831方案，釋放所有支持香港民主運動的在囚人士。

還有香港連登網民號召9月1日起「無限期」在機場集會，促請政府回應5大訴求，但還沒提及是否向警方申請不反對通知書。機管局早前獲批延長臨時禁制令，禁止進入機場客運大樓進行示威集會。

此外，港大、中大、科大、城大、理大、浸大、嶺大、教大、樹仁及恒大共10間大專院校學生會於9月2日至13日聯合發起「罷課不罷學」行動，2日下午3點半還將於香港中大百萬大道舉行罷課集會。港大學生會署理會長黃程鋒指，正與各個中學生罷課團體接觸，計劃邀請他們參與9月2日的百萬大道罷課集會。

▼8月底至9月初仍有多場抗爭行動。（圖／路透）

▲▼香港,荃葵青遊行。（圖／路透）

ET快訊
台鐵南港站「南下第一月台」1民眾落軌　現場緊急搶救中
韓國瑜學歷被疑造假！大學同學PO頭髮茂密照證明　爆利菁也是同
半夜等車「亂髮女狂撞牆壁」！他嘲笑PO網隔天死鐵軌上…警查內

關鍵字：香港機場,機場,民航局,集會人士,示威,中聯辦

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／網戀「小鮮肉」帥機長！真面目竟是油肚大叔　傻女驚呼：好醜…80萬飛了

民陣8/31「路過」中聯辦　網友9/1接力赴機場「無限期」集會

快訊／中國再推6自貿試驗區　涵蓋山東、江蘇、廣西等六省

人民幣午後跌勢持續　瑞銀喊今年7.2明年7.3

拒絕繼父性侵…12歲少女慘遭打暈「丟廢井活埋」！11天後挖出屍體

影／完整畫面曝光！示威群眾持棍棒、金屬水管...港警開「反送中第一槍」

緊抓員工胃！華為超澎湃「海鮮員餐」曝光...網驚：龍蝦吃到飽ㄟ

她頭部突然長詭異腫包　5天後被取出黃豆大活跳跳蜱蟲

汽油彈突墜下！港警腳邊起火「嚇到彈開」...怒指示威者警告　下秒坐車離場

港股開盤大跌900點　離岸人民幣7.1926創歷史新低

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

濃眉男買便當「狂賒帳19680元」！　佛心闆娘苦等遭封鎖...女兒心疼哭

86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊：再也沒有一起的中秋節

李玖哲誇周興哲最帥、最會唱 　「看到他..我想到我自己」(?)

劉書宏捧一大束花獻給茵聲　台下狂起鬨「親臉頰」...好害羞

影／網戀「小鮮肉」帥機長！真面目竟是油肚大叔　傻女驚呼：好醜…80萬飛了

民陣8/31「路過」中聯辦　網友9/1接力赴機場「無限期」集會

快訊／中國再推6自貿試驗區　涵蓋山東、江蘇、廣西等六省

人民幣午後跌勢持續　瑞銀喊今年7.2明年7.3

拒絕繼父性侵…12歲少女慘遭打暈「丟廢井活埋」！11天後挖出屍體

影／完整畫面曝光！示威群眾持棍棒、金屬水管...港警開「反送中第一槍」

緊抓員工胃！華為超澎湃「海鮮員餐」曝光...網驚：龍蝦吃到飽ㄟ

她頭部突然長詭異腫包　5天後被取出黃豆大活跳跳蜱蟲

汽油彈突墜下！港警腳邊起火「嚇到彈開」...怒指示威者警告　下秒坐車離場

港股開盤大跌900點　離岸人民幣7.1926創歷史新低

主子老愛偷襪子！戰利品堆電鍋角落　爸傻眼：到底都去哪偷

紅貴賓寶寶吹頭髮　小腳丫瘋狂踏踏擋臉：厭這個風！

民眾名下沒車卻被告發闖紅燈　陳怡珍指烏龍罰單沒人管

四寶報到！竹市北區戶所今年首件第四胎寶寶生育補助

2杯只要1元！超商「現調飲品」抽抽樂來了　每天都能玩2次

影／網戀「小鮮肉」帥機長！真面目竟是油肚大叔　傻女驚呼：好醜…80萬飛了

「亞馬遜燒10多天沒人報」！　李奧納多豪捐1.6億救災開砲…政府才派兵支援

可供萬人吸食！　北台最大毒品咖啡包倉庫藏基隆山區

進口140億、開放70億！川普樂：美日「原則上」達成貿易協議　預計9月簽署　

超軟爛水獺躺著吃飯飯　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

堅持分手　女大生遭前男友「割喉..

港警拔槍狂飆吼　示威者毀海底隧..

港男跪地阻擋警開槍　被一腳踢倒..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

香港825遊行　12歲男童涉「..

警配戴「點三八」左輪　港署證實..

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

情侶搭網約車　竟脫褲後座嘿咻

父母失蹤　5歲弟樂天顧癱瘓阿公

媽媽爽喝紅酒　要空姐「幫餵小孩..

港機場馬路驚見「百公尺」人龍

荃葵青示威22傷！港警：開槍英..

男友要「制服play」卻拿出尼..

OL眼睛長活蟲！竟是因為每天化..

更多熱門

相關新聞

完整畫面曝光！港警開反送中第一槍

香港「荃葵青遊行」25日在暴雨中進行，過程中引發嚴重警民衝突。據悉，有港警在執勤中不慎跌倒，遭示威者襲擊，隨後6名警員當場拔槍自保，其中一名警員甚至還「對空開槍」，引發爭議。

825遊行36人遭拘！港警「對空鳴槍」：不得已

港男跪地阻擋警開槍　被一腳踢倒地

荃葵青示威22傷！港警：開槍英勇克制

機場癱瘓　投保旅綜險一定理賠？

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘3輛警車包圍嚇傻

12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天

駕駛趕回屏東：女鬼要我娶祂　朱府千歲做主了

單親媽撞違規車！3天後器捐…留2幼子

高圓圓生完孩子變了！對比照網驚：真的不一樣

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　海巡急搶救

子瑜漂髮不好看？後台零修圖照曝光

赴美留學　北科大生失蹤逾7天

無尊親哥哥超帥！網驚：基因太強

婚變王泉仁不怕苦！麻衣「驚人身價」被挖出

更多

最夯影音

更多

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面