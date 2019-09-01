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2019亞洲智慧型機器人大賽　新竹小將成績亮眼「拿滿前三名」

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▲2019亞洲智慧型機器人大賽　新竹小將成績亮眼「拿滿前三名」。（圖／新竹市政府提供）

▲左起張維哲、張凱翔、林庭修、陳湘昀。（圖／主辦單位提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2019亞洲智慧型機器人大賽日前在澳門盛大展開，吸引來自台灣、加拿大、新加坡等150多支隊伍，700餘位選手參加，來自新竹的優秀選手們在台灣徵選中脫穎而出代表參賽，更一舉代表台灣獲得1面冠軍、1面亞軍及2面季軍等優異成績。

亞洲智慧型機器人大賽創辦於1989年，該賽事對於技術平台和器材的使用無其他限制，選手發揮空間較大，每年一度的盛會吸引眾多選手參加，2019年賽事著重於機器人運動競技水平的對抗，共有飛車衝鋒大賽、機器人聲東擊西、機器人愚公移山、自走車飆創意軌道、自走車障礙挑戰、自走車極限競速等六大項進行競賽。

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▲2019亞洲智慧型機器人大賽　新竹小將成績亮眼「拿滿前三名」。（圖／新竹市政府提供）

▲▼選手們在賽前試跑練習及比賽場邊的最後調校。

▲2019亞洲智慧型機器人大賽　新竹小將成績亮眼「拿滿前三名」。（圖／新竹市政府提供）

「放手一搏，失敗了也沒關係」就讀新竹市竹光國中的陳湘昀回憶比賽時表示，機器人意外的在最後一個加分點無法偵測，反覆修正測試後，雖然找到「放電」的解決方法，卻懷著忐忑不安的心情上場，最後機器人上場時也終於順利完成任務，心情十分激動，最終獲得自走車極限競速初中C組冠軍。

「這是我第一次出國比賽」就讀曙光小學的楊宸侑很興奮的表示，知道可以代表台灣比賽很高興，也希望能為台灣獲得獎牌，比賽時機器人穩穩的完成任務，卻在第二次繞瓶時碰到瓶子，最終以些微差距獲得自走車極限競速小學C組亞軍。

▲2019亞洲智慧型機器人大賽　新竹小將成績亮眼「拿滿前三名」。（圖／新竹市政府提供）

▲▼比賽埸上的最後調整以及平常練習。

▲2019亞洲智慧型機器人大賽　新竹小將成績亮眼「拿滿前三名」。（圖／新竹市政府提供）

「讓世界看見台灣。」指導教練陳炳富老師表示，學生練習過程十分辛苦，又要能從不斷的錯誤中修正，我們用實力讓全世界看到台灣，很高興有機會台灣站上國際舞台。

本屆比賽共有5組學生獲獎，分別為竹光國中張凱翔、張維哲、陳湘昀及林廷修獲自走車極限競速初中C組冠軍，曙光國小楊宸侑獲自走車極限競速小學C組亞軍，建華國中劉翰恩、林煒紘獲創意軌道國中組銅牌獎，竹光國中張凱翔、張維哲、陳湘昀、林廷修獲得自走車極限競速初中晉級賽(不分組)季軍及竹光國中陳湘昀、培英國中黃郁宸、磐石中學溫浩偉獲得自走車極限競速初中C組季軍。

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