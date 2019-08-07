林智堅親手作花藝送老婆過情人節　維繫感情全靠「這句話」

記者蔡文鈴／綜合報導

七夕情人節到，林智堅來到到新竹市最新文青景點「將軍村」，跟著花藝老師小乖，使用進口玫瑰、洋桔梗、雪梅與尤加利葉，製作象徵「永恆的愛」特製花束，要帶回家送給老婆。林智堅笑說，自己工作太忙，沒時間準備情人節禮物，但仍有一套維繫感情的方式，就是每晚都會對家人說我愛你，另外也首度公開跟老婆的戀愛史。

在製作花藝的過程中，林智堅自爆他首次約會靠吃火鍋把妹一招，與老婆開花結果，也錄下對太太的真情告白的影片，結果醞釀多時，只短短說了一句「媽媽辛苦了，情人節快樂」，也解釋是因為兩人關係已經「滿滿的」，難得看到型男市長害羞的一面。

談到情人節怎麼過，林智堅表示，跟老婆沒有過節習慣，連送禮都很少，過程還狀況外突然問出「情人節一年到底有幾次」的NG問題，不過開始教學後他偶包失守，露出型男柔情面，聽到老師說桔梗象徵永誌不渝的愛，讓市長興奮起來，大呼「嘖嘖嘖，這很重要！」。

林智堅也自爆，老婆是個淡定女，自己常常送花給老婆，「但都是參加活動帶回來的」，老婆看了只會往往只會問「今天又是什麼活動」，他坦承「自己比老婆感性」，雖然他工時長，也不常搞浪漫，但每天晚上都會對家人說「I love you」，因為對家人的愛就是要說出來。

此外，為了測試林智堅對老婆的瞭解，準備了快問快答遊戲要來考驗市長，也意外揭露兩人的多個戀愛秘密，不僅秒背出結婚紀念日，還可說出老婆的身高，也曝光兩人求婚地是泰國曼谷、蜜月地點是瑞士，十題中答對八題，得到80分好成績；還錄下對太太的真情告白的影片，但只短短說了一句「媽媽辛苦了，情人節快樂」，林智堅解釋是因為兩人關係已經「滿滿的」。

另外還包括兩人的第一次約會地點竟是火鍋店，當場被指責「不太浪漫」，他也反駁「吃火鍋的用餐時間較長，也開玩笑說老婆那時還特意把瓦斯轉小，就是希望可以跟他約會更久。」

▲林智堅作情人節花束送給妻子。（圖／翻攝林智堅臉書）