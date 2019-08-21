暴力雙胞不爽「提醒」　嗆聲掐脖！女公務員慘遭「直接架走」

▲張兄進入服務櫃臺，用手掐住杜女的脖子。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

37歲張姓雙胞胎兄弟日前到新竹市地政事務所申請謄本，因不滿服務台值班的公務員杜女高聲出言提醒號碼已到，即出言辱罵：「靠北三小」、「妳混哪裡的？是不是沒被人打過？」哥哥還動手直接掐住杜女頸部，將她押到大門口。新竹地檢署依妨害公務、侮辱公務員、傷害、公然侮辱等罪起訴張姓兄弟。

▲張兄用手掐住杜女的脖子，把她架離服務櫃臺往大門走去。（圖／記者陳凱力翻攝）

檢警調查，張氏雙胞胎兄弟3月間到新竹市地政事務所，向擔任服務台值班諮詢的63歲杜姓女工友詢問辦理土地過戶事宜。杜女說，她當時只是提醒他們，號碼輪到了，請他們到8號櫃台辦理，兩人竟接連大聲罵她。張氏兄弟以「靠北三小」等難聽字眼辱罵杜女，還嗆她：「大聲什麼！」

▲張弟辱罵杜女「靠北阿！靠北三小」。（圖／記者陳凱力翻攝）

哥哥更走進辦公區，掐住對方頸部，把她架至門口，有同事見狀要杜女別出去，但張竟問杜女：「是混哪裡的？」杜回答：「我只是在地政所混口飯吃的！」張又問：「是不是沒有被人打過？」杜回：「沒人打過我，只有感謝我的服務。」杜女選擇不反抗，被架到門口時，因有其他洽公民眾目睹，張才鬆手。

杜女驗傷後發現，其頸部受到掐傷及拉傷等傷害。只是張氏兄弟並不以為意，張弟否認侮辱公務員，他辯稱不知道杜女是公務員，還表示，如果杜女覺得這種講話態度就要告公然侮辱的話，自己也想告對方公然侮辱與妨害名譽。

檢方認定張弟犯刑法侮辱公務員、公然侮辱罪；張兄犯刑法妨害公務、侮辱公務員、傷害、公然侮辱罪，將兩人提起公訴。