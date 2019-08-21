新竹市「寶寶抓周」24日登場　20日報名額滿為止

▲竹市寶寶抓周24日登場 20日報名額滿為止。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 簡舒祺／新竹報導

為宣導寶貝幼兒觀念，新竹市政府將於8月24日在香山區親子館舉辦「2019幸福好孕：新竹市寶寶抓周」活動，邀請爸媽與小寶貝體驗傳統禮俗「抓周」，名額僅限100位，8月20日上午10時起開放線上報名。凡設籍新竹市家中有107年6月24日至107年12月24日出生新生兒爸爸媽媽們，皆可報名，詳情請上活動網頁： https://www.beclass.com/rid=22415fb5d2c1efe9552a

副市長沈慧虹表示，台灣傳統禮俗「抓周」是寶寶滿週歲的第一件大事，在米篩上擺放各具意義的24項物品讓他隨意抓取，透過物品寓意預測小孩未來志向，象徵嬰兒成長歷程，別具意涵。例如「抓到算盤長大做商人」、「抓到印章長大做大官」、「抓到雞腿象徵一輩子不愁吃穿」、「抓到尺長大成為設計師建築師」等等。她強調，市府民政團隊舉辦寶寶抓周，自106年辦理至今己是第三年，今年寶寶抓活動場地擇定在香山區親子館，體現市府對幼兒政策重視的意涵。

林智堅市長上任後積極推出幼兒福利相關計畫，「生育津貼政策」補助第1胎1萬5000元、第2胎起每胎增加5000元。2019年8月1日起，區公所受理2至4歲育兒津貼申請，並採擴大公共化、建置準公共機制及擴大發放育兒津貼等策略，三箭齊發，無縫銜接0至5歲的教保措施，達成全面照顧，讓竹市幸福指數再上升。

民政處表示，第三年舉辦的「2019幸福好孕：新竹市寶寶抓周活動」，共有六大關卡，分別為：聰明門、敲響智慧鑼、博狀元、寶寶抓周趣、寶寶印腳模DIY及親子全家福大合照。每一個關卡都充滿不同祝福意涵，希望寶寶聰明伶俐、財運興旺、平平安安等，也期盼未來人生有正向的發展！寶寶們闖關後可獲得抓周好禮「金箔如意手環」及「客製化抓周紀念證書」。相關問題可電03-5216121轉235），洽民政處戶政科郭小姐。

▲竹市寶寶抓周24日登場 20日報名額滿為止。（圖／新竹市政府提供）