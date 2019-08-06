走進東門市場　用趣味互動拼起新竹市的記憶拼圖

▲新竹中華大學建築與都市計畫學系主任閻克勤與蔡宜穎老師，帶領學生前進新竹東門市場，踏尋舊城尋寶足跡。（圖／中華大學提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

故事就差這塊拼圖！新竹中華大學建築與都市計畫學系主任閻克勤與蔡宜穎老師，帶領學生前進新竹東門市場，踏尋舊城尋寶足跡，利用遊戲說故事、製作竹構燈罩、植栽DIY，讓人們體驗互動、共享與共融，解開東門市場與城市巷弄的趣味故事。

中華大學師生透過與進駐店家訪談，改善東門市場空間，不僅粉刷電扶梯旁的牆面，設置竹編燈罩，強化1樓入口意象表達；2、3樓空間則是增加花架與擺置空間，讓空間變得井然有序，空間設計感直接升級。

閻克勤表示，東門市場是個具豐富歷史資源的地方，藉由遊戲互動，讓玩家與在地店家相互交流過程中，瞭解東門市場經歷與背景。另外也邀請到竹編達人戴明良老師帶領製作竹編燈罩，為東門市場帶來新氣息。

▲▼東門市場是個具豐富歷史資源的地方，藉由遊戲互動，讓玩家與在地店家相互交流過程中，瞭解東門市場經歷與背景。

閻克勤說，這次也與創作者植匠工作室合作，將水泥盆栽進行外觀彩繪，像是「替植物蓋房子」一樣，既特別又好玩。且使用水泥盆優點，除了有良好的透氣性、吸水性外，更多了一份特別的工業風元素。

教育部為了推動學校師生組成計畫與執行團隊，發掘在地需求並解決問題，自2017年啟動「USR大學社會責任實踐計畫」，藉由學習的過程，讓大學生感受「被社會需要」。而中華大學師生透過活動設計，凝聚市民對新竹市的認同感，便能體現大學社會責任的價值。