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鄭宏輝立委競選辦公室成立　揪柯建銘、林智堅成鐵三角聯盟

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▲鄭宏輝立委競選辦公室成立　與柯建銘、林智堅成鐵三角聯盟。（圖／記者陳凱力攝）

▲卓榮泰說，柯建銘、林智堅及鄭宏輝3人可以成為新竹市的鐵三角。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

隨選戰升溫，新竹市立法委員候選人鄭宏輝將於31日上午舉辦競選辦公室成立記者會，並公布堅強競選團隊陣容，包括民進黨黨團立院總召柯建銘擔任榮譽主任委員、五星市長林智堅擔任主任委員、新竹科學園區同業公會理事長沈國榮出任後援會總會長等重要核心幹部，競選團隊也將在9月1日北上接受蔡英文總統授證。

民進黨主席卓榮泰、柯建銘總召、林智堅市長、後援會總會長沈國榮率領各後援會長，同台為鄭宏輝加油打氣，鄭宏輝說，2020是一場抉擇民主與專制的選舉，也關係著台灣這個民主社會的未來。過去四年林智堅市長主政下創造的「新竹經驗」，讓新竹市成為全國第一名的幸福城市，未來新竹市更需要有專業立委在國會發聲，為新竹市爭取更多建設。

▲鄭宏輝立委競選辦公室成立　與柯建銘、林智堅成鐵三角聯盟。（圖／記者陳凱力攝）

▲鄭宏輝競選辦公室公布競選團隊名單。（圖／記者陳凱力攝）

民進黨主席卓榮泰表示，民進黨在新竹市的立委提名一開始就是鄭宏輝，現在是鄭宏輝，當選也是鄭宏輝，「支持鄭宏輝、選票不浪費」，相信鄭宏輝能夠延續柯總召給人溫度的特質，不管是身邊同事或是地方，都充滿溫暖，進入國會，必能跟總召一樣有好的協商能力，為新竹市民爭取最大的權益。卓榮泰笑說，過去，新竹市只有柯總召一個人孤軍奮戰，後來加入了林智堅，好不容易才變成2輪車，現在再加入鄭宏輝，就向鐵三角一樣。

柯建銘也大讚鄭宏輝，從政27年，專業、有戰力、穩定且成熟的人格特質是作為一名從政者須具備的能力，過去宏輝從法案助理擔任起，不論是在提案或是質詢稿都相當認真且專業。

▲鄭宏輝立委競選辦公室成立　與柯建銘、林智堅成鐵三角聯盟。（圖／記者陳凱力攝）

▲民進黨主席卓榮泰表示，民進黨在新竹市的立委提名一開始就是鄭宏輝，現在是鄭宏輝，當選也是鄭宏輝。（圖／記者陳凱力攝）

擔任鄭宏輝的競辦主委林智堅說，輝哥是我的前輩也是尊敬的學長，從他身上學習到許多寶貴的經驗，像是當初一開始提出遷移油庫議題時，輝哥直接提出廢油庫的概念，讓整件事能夠順利完成。土身土長的鄭宏輝，除了在台大的就學時期，都在新竹在地深耕服務，從28歲當選議員，至今已服務了20年，「選對人、會做事」懇請大家唯一支持最在地、專業、有經驗的立法委員候選人鄭宏輝。

鄭宏輝表示，2020選舉有三個任務，第一項是助小英護台灣，支持小英捍衛台灣主權，不讓香港事件變成明日台灣。第二項是推動台灣智慧經濟，台商回流，吸引外資。最後一項是推動新竹市成為宜居城市。幸福台灣之所以幸福，是因為我們有自由民主的價值，為了下一代的幸福，請支持台灣隊鄭宏輝。

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