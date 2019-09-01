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陸船金門外海抽砂被扣押　爆管進水下沉...海巡急調抽水機搶救

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▲金門海巡隊員昨天31日奮勇冒險登船查扣大陸籍抽砂船違法作業。（圖／記者張君豪翻攝）

▲金門海巡隊員昨天31日奮勇冒險登船查扣大陸籍抽砂船違法作業。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／金門報導

海巡署金門海巡隊昨天29日在金門島外海執行抽砂船專案查緝任務，其中海巡3356、3577兩艇在金門南山西北海域1.4浬處查獲陸籍抽砂船明顯越界違法在金門海床抽砂。海巡人員先以錄影機蒐證之後登船檢查，隨之將人船查扣帶回調查。

該陸籍抽砂船被海巡人員押解回金門途中，船內管線突然漏水爆裂，導致船艙嚴重進水，船體甚至已經傾斜情況危急，所幸金門海巡隊幹員經驗豐富，立即透過後勤支援調用巡防艇5台抽水馬達到該船抽水救災，才化解陸籍抽砂船可能進水沉沒的危機。

▲金門海巡隊員昨天31日奮勇冒險登船查扣大陸籍抽砂船違法作業。（圖／記者張君豪翻攝）

▲金門海巡隊員昨天31日奮勇冒險登船查扣大陸籍抽砂船違法作業。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署表示：這次查緝行動查扣該船違法盜採金門海域海砂約70立方公尺，顯見該船才剛開始作業就被我方海巡人員查獲，海巡人員逮捕該抽砂船上包含船長、船員等共5人，經調查王姓船長是對岸廈門市歐厝人士、於我方禁限制水域違法盜採海砂。

海巡署指出：近來金門地區查獲之抽砂船均判決沒收，2018年查獲二艘抽砂船拍賣金額高達新台幣2500萬元，我方採扣船拍賣手段，對對岸越界抽砂船已有遏止作用，使陸籍抽砂船警覺更為敏感，這次查緝行動難度非常高，金門地檢署檢方30日裁定這批盜採海砂船員全數收押。

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