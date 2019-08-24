海巡彰化沿海勸離148人　颱風前往觀浪海釣可重罰25萬　

記者唐詠絮／彰化報導

預防白鹿颱風，彰府災害應變中心上午8時已經提升為一級開設，並公告劃定「海岸線、臨海及漁港」等範圍為管制區域，海巡署中部分署第三岸巡隊針對彰化沿海漁港、崙尾灣出海口釣魚平台，福寶蚵道及防潮門蚵道觀浪民眾與釣客進行強制勸離，截至下午16時共計勸導89車148人，並要求漁民不可出港作業。

▲海巡第3岸巡隊呼籲民眾切勿逗留在海岸邊。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲勸離海釣民眾。

中部分署第三岸巡隊，除了增加海岸管制區巡邏密度，依法勸離戲水觀潮民眾外，並派員進駐災害應變中心，隨時掌握颱風最新動態，以確保民眾生命財產安全。

依據氣象局指出，輕颱「白鹿」16時以每小時26公里速度，向西北西進行，雖然彰化目前無風有下點零星小雨，還是得嚴加防範豪大雨勢發生。

▲海巡第3岸巡隊呼籲民眾切勿逗留在海岸邊。

第三岸巡隊呼籲：颱風期間本隊將持續岸際勸離作為，另提醒民眾，不要於颱風期間冒險從事戲水、觀浪及海釣等危險活動，不服勸離依《災害防救法》規定可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，另民眾若於海岸發現（生）意外危難，請立即撥打海巡署「118」免付費服務電話，將會第一時間派員前往救援。

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