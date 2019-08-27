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高美溼地外海漁船與貨輪擦撞　海巡戒護回台中港調查

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▲▼ 漁船和貨輪擦撞意外 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲我國漁船26日清晨在台中外海被外國貨輪擦撞 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、廖安莘／台中報導

台中籍「進○財66號」漁船26日清晨6時22分，於台中高美外海34浬處，遭巴拿馬籍「卡○貓」貨輪擦撞，漁船左舷船艏受損、桅桿斷裂，貨輪右舷有擦撞痕跡，船上人員均平安。台中海巡署獲報後，派兩艘巡防艇分別戒護兩船進台中港調查，以釐清肇事責任歸屬。

昨清晨6時22分，艦隊分署台中海巡隊接獲海巡署第四巡防區指揮部轉台中漁業電台報案，一艘本國籍漁船在台中高美外34浬處，遭巴拿馬籍貨輪擦撞，請海巡派艇協助。

台中海巡隊獲報後，立即通報PP-10022艇前往處置並通報PP10035艇增援，同時請台中港航管中心協助船位監控，PP-10022艇回報抵達台中港外西北方20浬處，發現兩船都在現場並進行蒐證，初步勘查發現漁船左舷船艏受損、桅桿斷裂，貨輪右舷有擦撞痕跡，船上人員均無受傷，也沒有航安顧慮。2船由PP10022艇及PP10035艇分別戒護進台中港以釐清肇事責任歸屬。兩造船長及船員對於台中隊派艇全程協助處理，再三表示感謝。

▲▼ 漁船和貨輪擦撞意外 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲卡○貓油輪右舷有擦撞痕跡，停留事故現場等待海巡船艇調查。（圖／記者郭世賢翻攝）

台中海巡隊表示，船舶在海上航行經常遭遇凶險，務必注意本身安全，出港作業前應做好各項行前安全檢查，遇有事故應以人身安全、人命救助為第一優先，並配合海巡署救援行動，民眾若有需要海巡署服務事項，請利用海巡「118」免付費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將派員立即前往處理。

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關鍵字：漁船,貨輪,海巡署

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