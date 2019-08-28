夫妻駕船赴馬公港維修撞暗礁！船沉3/4像孤島　海巡拋救生圈搶救

記者張君豪／台北報導

海巡署澎湖第八海巡隊26日晚間21時57分接獲第十三巡防區轉來「金合興168號」漁船求救通報，該漁船要駛進港時不慎觸礁，請求海巡隊派艇前往援助，澎湖海巡隊接獲通報後立即派遣海巡艇緊急由馬公港前往搜救。

▲澎湖海巡人員英勇救起觸礁漁船上的夫妻，所幸無人傷亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲澎湖海巡人員英勇救起觸礁漁船上的夫妻，所幸無人傷亡。（圖／記者張君豪翻攝）

澎湖海巡隊巡防艇於當晚22時45分抵達雞籠嶼南1.1浬，發現求援漁船船身已經四分之三沉入水中，僅剩船尾浮在水面，船上一對漁民夫妻猛抓著船尾等待救援，海巡艇立即拋出救生圈、救生衣將船上2人拖救到海巡艇上，海巡人員立刻在觸礁沉船放置浮水燈做為避撞警示，也通知澎湖漁業電臺廣播通知其它進出港區船隻注意這起觸礁事故。

鄭姓船長獲救後向海巡隊員表示，他們漁船26日下午4點從新竹南寮漁港出發，打算開來馬公港進行維修，夜色太黑不熟悉航道，誤以為雞籠嶼外側障礙燈中間水道可航行，才會誤駛船隻撞擊礁石。船身當下破裂，鄭姓船長又立即退俥打算脫離礁石，才導致船身快速進水下沉、所幸夫妻倆遭及時趕到的海巡人員救起均無大礙。

海巡署長陳國恩今天在其臉書粉絲專頁發文指出：「海上工作本來就是高風險，出港後更是充滿不確定性。一旦出了意外，就是不可承受的痛，包括一個家庭的破碎。漁民在哪裡，海巡就在哪裡，我們一定竭盡全力，保護每一個人。」

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