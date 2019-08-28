女友提分手...他酒後衝溪輕生　海巡奮力踩泥巴下水救人

▲第三岸巡隊及時救到酒後輕生男子。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

南投劉姓男子因女友提分手，傷心欲絕的他酒後竟跑到龍井的大肚溪想跳水輕生，海巡署中部分署第三岸巡隊獲報，隊員帶著搜救裝備跑過泥濘將載浮載沉的劉男拉上岸，幸運救回一命。家屬趕到現場，十分感謝海巡人員，隨後將他帶回。

第三岸巡隊麗水安檢所28日早上5點半左右接獲民眾報案稱，蚵寮溝守望哨左側約300公尺處，有一名男子情緒低落，疑似有輕生念頭。安檢所立刻通報警方與消防隊，同時派員前往查看，發現現場確實有1名男子，從堤岸走往大肚溪內，立刻通報所內同仁攜帶救生裝備。

▲▼岸巡隊立刻衝下溪，將人拉起。（圖／記者李忠憲翻攝）

搜救人員一到場就發現男子已在溪裡載浮載沉，疑有溺水現象，事態緊急，賣力跑步跨過泥濘下水救人，順利將人拉上岸邊。搜救人員一聞發現男子身上有濃濃酒味，但意識清楚，2人合力攙扶他，慢慢地走回路邊，並沿路安撫。消防隊到場後，確認男子僅輕微嗆到水，沒有明顯外傷，將他送醫治療。

▲男子被救上岸僅輕微嗆到水，無明顯外傷，意識清楚。（圖／記者李忠憲翻攝）

據了解，29歲劉姓男子家住南投，疑似與女友分手後情緒低落，跑到龍井大肚溪邊飲酒輕生。家屬前一日發現劉男不告而別又找不到人，立刻通報警方協尋，幸好岸巡隊先一步發現，及時救人，十分感謝。

第三岸巡隊呼籲，民眾應珍惜生命，循求各類管道援助。海巡工作除致力於杜絕走私、偷渡、海洋保育及為民服務等各項工作外，對於救生、救難及民眾生命守護亦全時盡力守護，若民眾有需要海巡人員提供協助時，歡迎撥打海巡署「118」免費服務專線，海巡人員將竭誠為民眾服務。

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