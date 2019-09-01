2020拚勝選！蔡英文競總授證登場　陸軍集結動起來

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文拚連任！競選團隊已陸續上工，全國授證大會於9月1日登場，蔡英文將親自現身授旗，宣告競選隊伍已經整隊完成。

蔡英文競選辦公室已經陸續開始運作，黨中央人士也已經進駐。競選辦公室方面由林錫耀將負責選務操盤工作；洪耀福則負責選戰戰略，將擔任決策委員會召集人；至於宣布不爭取新北市汐止區域立委提名的沈發惠則將出任副總幹事，並兼任組織委員會執行長。

各地工作分配上，由民進黨執政的六個縣市首長，基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安，都將擔任該縣市蔡英文競總的主委。

▲ 陳其邁。（資料照／記者洪正達攝）



而上回在九合一大選中輸掉的高雄跟台中，高雄競總主委由立委管碧玲擔任、行政院副院長陳其邁擔任榮譽主委、前代理市長許立明擔任總幹事；台中競總主委由交通部長林佳龍擔任、決策委員會召集人由立法院長蘇嘉全出任，總幹事則是立法院副院長蔡其昌。

▲交通部長林佳龍。（資料照／記者李毓康攝）



為了力拚勝選，民進黨積極展開改革，也微調人事布局，原本為林佳龍成立的「光合教育基金會」執行長楊懿珊將接任民進黨新聞部主任，就在2日正式上任；原主任周江杰將轉任專職發言人。

林錫耀表示，全國幹部授證大會於9月1日登場，分為上、下午兩場，不過不會對外開放。他強調，選戰節奏上還是人民優先，總統把政績做出來，才是爭取勝選的良方。

蔡英文31日受訪時表示，現在各地選舉組織工作已經進行中，到了一段落就會把大家集結起來，也會把動能集結起來。

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）