蔡英文與黃偉哲同台行銷台南文旦　企業認購5千箱

▲蔡英文總統南下台南，與黃偉哲市長等人同台行銷台南文旦，企業認購5千箱文旦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高品質的台南文旦進入盛產季，總統蔡英文專程南下，與農委會主任委員陳吉仲、農糧署署長胡忠一、台南市長黃偉哲、台南市農業局長李朝塘、麻豆區農會理事長呂登和、總幹事孫慈敏及文旦大聯盟總召集人黃志耀等人，8月31日到台南麻豆好廖柚園行銷文旦，在蔡總統有力號召下，有5家企業當場認購5千箱。





蔡英文總統表示，務農非常辛苦，政府最大的責任就是確保價格穩定、確保農民收入穩定並在一定水準。為達到這兩個目標，農委會推出許多政策，包括收購次級品，維持市場價格。另外，也在立法院修法，對於散佈影響農產品價格的假消息，最重可處30萬元。她強調，選舉政治都是一時的，但傷害農民卻是一世的，保護農民應該是大家共同的責任。





蔡英文總統並肯定黃偉哲市長行銷台南農特產的努力，不僅到新竹市和林智堅市長一同當起叫賣哥，在30分鐘內賣出1500箱麻豆文旦，日前更將文旦銷往加拿大。此外，台南的水果也前進新加坡超級市場，為農民打開外銷通路。



陳吉仲主委表示，農委會今年收購文旦大果至少800萬台斤，在各農會的協助下，維持文旦好價格。農委會將繼續努力調節各種農漁產價格，目前正在積極推動的農產初級加工政策在立法院通過後，農民收益能更加提高。



黃偉哲市長特別感謝蔡總統蒞臨麻豆行銷文旦，他表示台南今年從開春開始，包括鳳梨、芒果，到現在的文旦，在陳主委率領的農委會團隊支持之下，「一關又一關，通通都過關」，透過公部門及農會合作將次級品穩住，中高級品價格自然就上升。同時積極開拓外銷管道，團結全台文旦產地打團隊戰，即使面臨產季不協調，產量與價格仍能夠穩定。他並感謝華南銀行、農業金庫、聯邦銀行、華美光學及森霸電力等企業在蔡總統號召下，現場認購台南的美味文旦。除了行銷文旦，黃市長並陪同蔡總統及陳主委參觀各種農機，包括如何使用乘坐式割草機及搬運車等。好廖果園園主並現場操作文旦分級包裝作業。





農業局指出，今年台南文旦柚種植面積為全台第一，產量約2萬4325公噸，佔全國總產量33％，除了國內的推廣，也飛向海外，積極行銷台南文旦。這次活動是由麻豆農會邀請台灣文旦大聯盟的10家農會，包括台南市麻豆區、下營區；嘉義縣竹崎鄉；雲林縣斗六市；苗栗縣西湖鄉；新北市八里區；宜蘭縣冬山鄉；花蓮縣瑞穗鄉、玉溪及台東縣東河鄉農會參加，展現10大產地團結接棒，也邀請企業好價認購。一來穩定各產地柚農的收入，二來提供消費者品質最好的文旦柚。