3000多位民眾夜觀護藻礁　反對中油三接開腸剖肚活埋超過200公頃藻礁

▲3000多位民眾排成愛心圖案護藻礁。（圖／潘忠政提供）

記者楊熾興／桃園報導

搶救大潭藻礁行動聯盟31日晚以最夯的「藻礁生態夜觀」活動和三千多位關心的民眾一起守護藻礁，替桃園市觀音大潭藻礁發聲，堅決反對中油在觀塘工業港區投放303個25公尺立方的大沉箱，未來還將開腸剖肚活埋超過200公頃藻礁，這是藻礁不可承受之重。

▲堅決反對中油三接開腸剖肚活埋超過200公頃藻礁。（圖／潘忠政提供）

聯盟召集人潘忠政表示，活動兩大重點為，一是利用大潮乾潮在傍晚時分，正好從傍晚到天黑都可以做生態觀察，日觀藻礁景觀氣勢，夜觀藻礁豐富生態，是一舉兩得的好時光。二是齊聚眾人之心，為藻礁請命、為下一代的權益向有權者喊話。

並由多年來搶救藻礁不遺餘力的立法委員陳學聖、許毓仁和時代力量中壢區立委候選人林佳瑋到場打氣；在地居民大潭社區發展協會彭世良理事長表達居民心聲；同時還有搶救大城濕地及白海豚成功的彰化環保聯盟秘書施月英到現場來鼓勵士氣。

活動開始由小朋友透過帶動跳，舞出藻礁的心聲。接著是愛心空拍活動，全體參與民眾將聚成一顆破碎的愛心，代表目前國人對藻礁即將受到破壞而心碎；隨後破碎的愛心復合，代表政府有遠見，尋覓替代方案，讓藻礁畫為保護區，愛心滿人間。

▲▼親子一同夜觀，也看到小朋友最喜歡的派大星。（圖／潘忠政提供）

晚上適逢潮水退得夠低，有數量不少的群體浮現，是難得的觀察時機；主辦單位也特地由中央研究院及東海大學調查團隊分成五組為民眾介紹解說。當小朋友看到一級保育類柴山多杯孔珊瑚，都是驚呼連連，接著也看到小朋友最喜歡的派大星。

潘忠政指出，這樣生態的多樣性和豐富性，怎能因中油三接而埋沒，更何況台灣也沒缺電危機，環團將整理相關資料向各相關單位陳情，希望政府聽到人民的心聲及早劃設大潭藻礁保護區，留給子孫完整珍貴的自然資產。