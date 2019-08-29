3千人31日齊聚大潭海岸夜觀藻礁　請政府刀下留礁

▲搶救大潭藻礁行動聯盟不斷訴求藻礁的珍貴性。（圖／記者楊熾興攝）

記者許展溢／台北報導

搶救大潭藻礁行動聯盟指出，中油將在觀塘工業港區投放303個25公尺立方大沉箱，這是藻礁的不可承受之重，未來還將對大潭藻礁開腸剖肚或活埋超過200公頃，因此透過近年最夯的「藻礁生態夜觀」活動，邀請關心的民眾31日一起來守護藻礁，截至今（29日）中午已有3143人報名，盼聚集群眾力量替大潭藻礁發聲。

當天活動包含定點解說，將分成8大區塊共21組人員為民眾介紹藻礁及其生態。搶救大潭藻礁行動聯盟指出，其中一級保育類柴山多杯孔珊瑚因適逢潮水退得夠低，有數量不少的群體浮現，是難得的觀察時機，也特地邀請中央研究院及東海大學調查團隊分成5組為民眾介紹解說。

請繼續往下閱讀...

▲搶救大潭藻礁行動聯盟盼聚集群眾力量替藻礁發聲。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

搶救大潭藻礁行動聯盟表示，活動開放報名後就非常踴躍，為因應各地關心藻礁存亡的朋友們順利到達會場參與活動，這次做了許多因應的措施，包括生態導覽改為定點解說、場勘規劃附近可停車的位置、設置路線指示等。另外，小朋友最喜歡的派大星也單獨成一解說專區，有3組解說員為民眾親子做說明，小朋友可以在現場透過帶動舞出藻礁的心聲，同時有排愛心圖形做空拍。