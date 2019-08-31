　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市長辦公室主任　群星會水準歌聲祝唱九一記者節

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市長辦公室主任，祝唱九一記者節。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園市長辦公室主任陳坤榮，祝唱九一記者節。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

唱歌可以博感情！特別的日子，高唱一曲，容易拉近與人的距離，也帶來身心舒暢。桃園市政府市長辦公室主任陳坤榮、應桃園市新聞記者協會力邀，31日於該會舉辦九一記者節慶祝大會中，高歌一曲「告訴你愛的時候」，其現場專業的演出，艷驚四座，帶動會場熱絡氣氛！

殊不知，熱愛唱歌的陳坤榮，早年，也曾有過「歌星夢」的憧憬。陳坤榮說，小時候，住在楊梅秀才地區的山區，那裡的環境美、空氣好，但在那個普遍貧窮的年代，中學畢業後，辛勞的父母無力供孩子們繼續求學，只好選擇到台北半工半讀。▲桃園市長辦公室主任，祝唱九一記者節。（圖／記者楊淑媛攝）

唱歌是我的興趣，那一年，台視招考基上歌星，懷抱著歌星夢的憧憬報考，在全台各地眾多報考者中，通過音感等層層考試，竟獲錄取了！陳坤榮回憶道，於是，經過台視歌唱訓練班嚴謹的訓練，他被安排參加當年每週六下午2點20分播出的「新星之歌」演唱，不過，在多次登台演唱後，基於現實因素等多方考量，放棄歌星夢的念頭。▲桃園市長辦公室主任，祝唱九一記者節。（圖／記者楊淑媛攝）

▲陳坤榮曾有過「歌星夢」的憧憬。（圖／記者楊淑媛攝）

然，這些年，愛唱歌的興趣始終不變，但以做好為民服務工作為前題，陳坤榮已鮮少公開獻唱，而且曾有過歌藝的精湛演出，也只有摯交好友才會知道。唱歌能令人身心愉悅，拉長音歌曲讓能消除壓力。

陳坤榮說，記得有一首歌曲「我要為你歌唱」的歌詞內容：我要為你歌唱　唱出我心裡的舒暢、只因你帶給我希望、帶給我希望…

ET快訊
KTV突襲「藍小姐包廂」全是大咖藝人！吞CD男女神飆唱　狂組
獨／謝忻爆和阿翔「8年愛結晶」真相曝！她不捨友毀12年努力：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市長辦公室主任　群星會水準歌聲祝唱九一記者節

桃園慶記者節　臉書社群管理員發表自媒體角色扮演

民雄警匪對峙！陳志明丟爆裂物逼退警　煙竄三層樓高畫面曝光

舢舨故障風浪過大翻覆　海巡迅速出艇救人

光華國小開學典禮校長扮孔子　學童摸鱉頭搶出頭

嘉市「愛不遺忘，憶起幸福」　提醒民眾早篩檢防失智

鄭宏輝立委競選辦公室成立　揪柯建銘、林智堅成鐵三角聯盟

「閒遊藝林~李國殿書法篆刻攝影展」　開展茶會吸引眾多藝文人士參與

蔡英文與黃偉哲同台行銷台南文旦　企業認購5千箱

老情人相見聊天聊到床上　色男不顧女剛流產未戴套硬上判2年

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

洗腦歌曲《陷阱妹》在《聲林2》出現　導師全票投「屁孩」超trap！

台灣之光！年輕選手拚國際技能賽「勇奪5金5銀5銅」名列全球第4名

越南女DJ被武術教練老公暴打！　「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢

火箭少女101「假採訪，真突擊」粉絲　願望一次滿足..合唱、抱抱都可以！

男選手深情望敵隊女學員唱《流星雨》　李榮浩傻眼：你有問過我的同意嗎？

桃園市長辦公室主任　群星會水準歌聲祝唱九一記者節

桃園慶記者節　臉書社群管理員發表自媒體角色扮演

民雄警匪對峙！陳志明丟爆裂物逼退警　煙竄三層樓高畫面曝光

舢舨故障風浪過大翻覆　海巡迅速出艇救人

光華國小開學典禮校長扮孔子　學童摸鱉頭搶出頭

嘉市「愛不遺忘，憶起幸福」　提醒民眾早篩檢防失智

鄭宏輝立委競選辦公室成立　揪柯建銘、林智堅成鐵三角聯盟

「閒遊藝林~李國殿書法篆刻攝影展」　開展茶會吸引眾多藝文人士參與

蔡英文與黃偉哲同台行銷台南文旦　企業認購5千箱

老情人相見聊天聊到床上　色男不顧女剛流產未戴套硬上判2年

不斷更新／富邦守備失誤掉分　8局結束富邦5：4中信

站腳踏墊超母湯！3大方式「載毛孩超NG」...你也常這樣蹓？

東華大學僑生「反送中」被捕　學生會證實：正與其他學校串聯

日職／宋家豪滿壘飆K送火腿墊底　王柏融連2場坐滿板凳

GFRIEND 2首秘密曲曝光！　台下安靜了⋯睿隣：好險沒當出道曲

22縣市全國主場台中場　幼兒足球600小球員活力參賽

公安特警、武警車隊駛向深圳河！　環球網：拭目以待

中職／蘇永康相隔2年二度獻唱　沒想到桃猿將轉手

「一世代」連恩切了大23歲超模黑珍珠　改戀「富二代女模」牽手上街

台粉問題硬要強調「殘酷數字」！申彗星森77：太過分了

地方熱門新聞

外送員遭打！雞排店道歉：兇手是..

轎車違停欺負女收費員　駕駛身分..

83歲叭噗阿伯冰蓋掉了！眼眶泛..

苑裡鬼門關大夜市　出現恐怖人龍..

蘆洲警執行「閉鎖式」威力掃蕩

運河星鑽9月27日即將通車啟用

色男硬上老情人　地院法官判2年

民雄警匪對峙！陳志明丟爆裂物退..

中壢超狂機車停等區　24公尺看..

金未坤攻玉山：比聖母峰還難！

台南市全新打造10條通學步道

杏林醫院廢棄23年　不拆原因曝..

國小童遭性侵　民進黨質疑林燕祝..

蔡英文與黃偉哲同台行銷台南文旦

更多熱門

相關新聞

王金平高歌　賀大專校友聯合會授證

第1屆中華民國大專院校校友聯合會，3月31日在嘉南藥理科技大學禮堂，舉辦理事長施俊鈞與理監事授證典禮，邀請衛福部部長陳時中及市長黃偉哲代為頒理監事證書，前立法院院長王金平和衛福部部長陳時中，及多位各級民代也到場共同獻唱歌曲祝賀。

濫權受賄　孟宏偉嚴重違法被雙開

細肩妹公車直播唱50分鐘！乘客冏爆

月月在馬路大飆歌　爸急加速離開

柯P用11張圖介紹記者工作之苦

關鍵字：

桃園市長辦公室九一記者節高歌

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

開學第一天　女兒回家竟成命案現場

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

吳小哲慘被砸爆手腳　關鍵原因曝光　

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

溜冰明日星追「包龍星」賢哥小女兒　下場超淒慘

開學像出嫁！父女捨不得分開…看傻

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘死

檢舉狂魔鬧宮廟　警上銬現行犯逮回

虐打吳小哲43秒求饒影瘋傳　主角另有其人

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」

「本土劇娜美」解放泳衣全放送！

18歲男挾持正妹...特警槍藏胯下擊斃

男員警腰上4字宣言！網推：新莊蘆洲需要你

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！

更多

最夯影音

更多

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面