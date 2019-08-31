桃園市長辦公室主任　群星會水準歌聲祝唱九一記者節

▲桃園市長辦公室主任陳坤榮，祝唱九一記者節。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導



唱歌可以博感情！特別的日子，高唱一曲，容易拉近與人的距離，也帶來身心舒暢。桃園市政府市長辦公室主任陳坤榮、應桃園市新聞記者協會力邀，31日於該會舉辦九一記者節慶祝大會中，高歌一曲「告訴你愛的時候」，其現場專業的演出，艷驚四座，帶動會場熱絡氣氛！

殊不知，熱愛唱歌的陳坤榮，早年，也曾有過「歌星夢」的憧憬。陳坤榮說，小時候，住在楊梅秀才地區的山區，那裡的環境美、空氣好，但在那個普遍貧窮的年代，中學畢業後，辛勞的父母無力供孩子們繼續求學，只好選擇到台北半工半讀。

唱歌是我的興趣，那一年，台視招考基上歌星，懷抱著歌星夢的憧憬報考，在全台各地眾多報考者中，通過音感等層層考試，竟獲錄取了！陳坤榮回憶道，於是，經過台視歌唱訓練班嚴謹的訓練，他被安排參加當年每週六下午2點20分播出的「新星之歌」演唱，不過，在多次登台演唱後，基於現實因素等多方考量，放棄歌星夢的念頭。

▲陳坤榮曾有過「歌星夢」的憧憬。（圖／記者楊淑媛攝）

然，這些年，愛唱歌的興趣始終不變，但以做好為民服務工作為前題，陳坤榮已鮮少公開獻唱，而且曾有過歌藝的精湛演出，也只有摯交好友才會知道。唱歌能令人身心愉悅，拉長音歌曲讓能消除壓力。

陳坤榮說，記得有一首歌曲「我要為你歌唱」的歌詞內容：我要為你歌唱 唱出我心裡的舒暢、只因你帶給我希望、帶給我希望…