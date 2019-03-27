濫權受賂、縱容妻子謀私利 孟宏偉嚴重違法被「雙開」

▲國際刑警組織前主席孟宏偉因涉嫌違法被「雙開」。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

前公安部副部長孟宏偉因涉嫌嚴重違法違紀遭紀律審查，經中共中央批准，國家監委已把他「雙開」(開除黨籍及公職)。

官方通報指出，孟宏偉毫無組織觀念，不依規定報告個人有關事項 ；對抗組織，拒不執行黨中央決定。而且特權思想極其嚴重，公器私用，濫權妄為，肆意揮霍國家資財，滿足家庭奢靡生活，家風敗壞。

通報又說，孟宏偉利用工作上的影響力為妻子謀取職務，縱容她謀取私利，同時為他人提供方便以謀取利益，收受他人巨額財物。

孟宏偉因違法違紀、受收賄賂罪等，嚴重損害國家利益，被開除黨籍及公職身分，同時收繳他的其違紀違法所得，移送至檢察機關依法審查起訴。

去年9月底，當時擔任中國公安部副部長、國際刑警組織主席孟宏偉由法國返回中國大陸後，即與家人失聯。 中紀委事後通報稱：孟因涉嫌違法被調查。國際刑警組織事後宣布，孟已「被辭職」。

另一方面，孟宏偉妻子高歌(Grace Meng)過去一段時間一直留在法國尋求庇護，同時控訴疑被中國政府騷擾。上月她更向里昂法院提出訴訟，指有組織企圖綁架她， 當時法院未有表明是否受理此案。

▲孟宏偉妻子高歌(右)。（圖／翻攝自青島新聞網)