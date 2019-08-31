沈默文醫青年振筆寫書　江宗凡《天啟II 始皇印記》新書發表

▲前行政院長張善政（後排左三）與花蓮縣長徐榛蔚（前排右二）共同出席江宗凡新書發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

江宗凡《天啟II 始皇印記》新書發表會31日於花蓮縣文化局圖書館文化電影院，花蓮縣長徐榛蔚、前行政院長張善政、文化局長江躍辰及多位縣議員出席致意，鼓勵大家購買《天啟II 始皇印記》，這是一本可翻譯為外文的優秀著作，相信讀者在閱讀的過程中能得到不同的啟發。

縣長徐榛蔚表示，構思科幻小說不容易，需要博覽群書，具備深厚科學底子，以有條有理的文筆創作故事的框架與內文，《天啟II 始皇印記》的小說與秦始皇有所關聯，創作者須具備歷史文學底蘊，才能創作出兼具歷史與現代科技的科幻文學。

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▲作者江宗凡在新書上親筆簽名贈予花蓮文化局，由縣長徐榛蔚代表接受。

新書發表會中，江宗凡在前行政院長張善政見證下，將《天啟II 始皇印記》致贈予花蓮縣文化局，並由花蓮縣長徐榛蔚代表接受，江宗凡也在新書上親筆簽名，為今日新書發表會寫下完美句點。

《天啟II 始皇印記》作者江宗凡長庚大學醫學系二年級、花蓮高中畢業，是熱愛創造，不甘於只是讀書的文醫青年，不同於其他同齡的高中生，他喜歡沉默，沉默能開啟通往世界的感官，化身為觀察者，更能毫不保留的吸取周遭最精華、最美好的一切。

江宗凡國中時完成第一部長篇武俠小說《殘揮落恩仇》和第一部得獎作品《烈日英雄》，高二下出版第一本結合中華文化和科幻玄想的小說《天啟．I．末日訊號》，並入圍《第九屆全球華文科幻星雲獎》初選提名，大學進入長庚醫學系就讀，朝著從醫夢想邁進，並堅持寫作興趣，大一上短篇小說獲得《第九屆全球華文科幻大師 最佳人氣獎》，大一下出版《天啟》系列續集《天啟II．始皇印記》，在第一集的基礎上更深入的延續創作，期望未來成為在醫學領域揮舞筆墨的醫師作家。