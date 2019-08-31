　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沈默文醫青年振筆寫書　江宗凡《天啟II 始皇印記》新書發表

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲前行政院長張善政（後排左三）與花蓮縣長徐榛蔚（前排右二）共同出席江宗凡新書發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

前行政院長張善政（後排左三）與花蓮縣長徐榛蔚（前排右二）共同出席江宗凡新書發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

江宗凡《天啟II 始皇印記》新書發表會31日於花蓮縣文化局圖書館文化電影院，花蓮縣長徐榛蔚、前行政院長張善政、文化局長江躍辰及多位縣議員出席致意，鼓勵大家購買《天啟II 始皇印記》，這是一本可翻譯為外文的優秀著作，相信讀者在閱讀的過程中能得到不同的啟發。

縣長徐榛蔚表示，構思科幻小說不容易，需要博覽群書，具備深厚科學底子，以有條有理的文筆創作故事的框架與內文，《天啟II 始皇印記》的小說與秦始皇有所關聯，創作者須具備歷史文學底蘊，才能創作出兼具歷史與現代科技的科幻文學。

請繼續往下閱讀...

▲前行政院長張善政（後排左三）與花蓮縣長徐榛蔚（前排右二）共同出席江宗凡新書發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

作者江宗凡在新書上親筆簽名贈予花蓮文化局，由縣長徐榛蔚代表接受。

新書發表會中，江宗凡在前行政院長張善政見證下，將《天啟II 始皇印記》致贈予花蓮縣文化局，並由花蓮縣長徐榛蔚代表接受，江宗凡也在新書上親筆簽名，為今日新書發表會寫下完美句點。

《天啟II 始皇印記》作者江宗凡長庚大學醫學系二年級、花蓮高中畢業，是熱愛創造，不甘於只是讀書的文醫青年，不同於其他同齡的高中生，他喜歡沉默，沉默能開啟通往世界的感官，化身為觀察者，更能毫不保留的吸取周遭最精華、最美好的一切。

江宗凡國中時完成第一部長篇武俠小說《殘揮落恩仇》和第一部得獎作品《烈日英雄》，高二下出版第一本結合中華文化和科幻玄想的小說《天啟．I．末日訊號》，並入圍《第九屆全球華文科幻星雲獎》初選提名，大學進入長庚醫學系就讀，朝著從醫夢想邁進，並堅持寫作興趣，大一上短篇小說獲得《第九屆全球華文科幻大師 最佳人氣獎》，大一下出版《天啟》系列續集《天啟II．始皇印記》，在第一集的基礎上更深入的延續創作，期望未來成為在醫學領域揮舞筆墨的醫師作家。

ET快訊
KTV突襲「藍小姐包廂」全是大咖藝人！吞CD男女神飆唱　狂組
獨／謝忻爆和阿翔「8年愛結晶」真相曝！她不捨友毀12年努力：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東華大學僑生「反送中」被捕　學生會證實：正與其他學校串聯

沈默文醫青年振筆寫書　江宗凡《天啟II 始皇印記》新書發表

路易莎店長「深溝收銀照」爆紅　網一神驚呼「是知名網美」：地址全曝光！

爆打外送員！雞排店「0誠意」道歉：UberEats也須負責任　網更怒：關店吧

阿公到超商「影印破爛舊照」遭拒　熱心女「衝相館」揭悲傷往事：怕忘記...

匝道口煞停！賓士伯瀟灑開車門…「掏出解放」後車叭翻　無懼眼神路人呆

話說朴子老建築攝影比賽　拍出當地老屋美

影／每試必滾屎！2大跑廁所王「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網友選它：真的無敵

台東近海15:50發生規模4.7地震！　最大震度成功3級

影／不要打針！安全帽哥「電梯哭崩」狂縮角落　媽解釋100遍傻眼：是弟弟要打...

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

洗腦歌曲《陷阱妹》在《聲林2》出現　導師全票投「屁孩」超trap！

台灣之光！年輕選手拚國際技能賽「勇奪5金5銀5銅」名列全球第4名

越南女DJ被武術教練老公暴打！　「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢

火箭少女101「假採訪，真突擊」粉絲　願望一次滿足..合唱、抱抱都可以！

男選手深情望敵隊女學員唱《流星雨》　李榮浩傻眼：你有問過我的同意嗎？

東華大學僑生「反送中」被捕　學生會證實：正與其他學校串聯

沈默文醫青年振筆寫書　江宗凡《天啟II 始皇印記》新書發表

路易莎店長「深溝收銀照」爆紅　網一神驚呼「是知名網美」：地址全曝光！

爆打外送員！雞排店「0誠意」道歉：UberEats也須負責任　網更怒：關店吧

阿公到超商「影印破爛舊照」遭拒　熱心女「衝相館」揭悲傷往事：怕忘記...

匝道口煞停！賓士伯瀟灑開車門…「掏出解放」後車叭翻　無懼眼神路人呆

話說朴子老建築攝影比賽　拍出當地老屋美

影／每試必滾屎！2大跑廁所王「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網友選它：真的無敵

台東近海15:50發生規模4.7地震！　最大震度成功3級

影／不要打針！安全帽哥「電梯哭崩」狂縮角落　媽解釋100遍傻眼：是弟弟要打...

不斷更新／富邦守備失誤掉分　8局結束富邦5：4中信

站腳踏墊超母湯！3大方式「載毛孩超NG」...你也常這樣蹓？

東華大學僑生「反送中」被捕　學生會證實：正與其他學校串聯

日職／宋家豪滿壘飆K送火腿墊底　王柏融連2場坐滿板凳

GFRIEND 2首秘密曲曝光！　台下安靜了⋯睿隣：好險沒當出道曲

22縣市全國主場台中場　幼兒足球600小球員活力參賽

公安特警、武警車隊駛向深圳河！　環球網：拭目以待

中職／蘇永康相隔2年二度獻唱　沒想到桃猿將轉手

「一世代」連恩切了大23歲超模黑珍珠　改戀「富二代女模」牽手上街

台粉問題硬要強調「殘酷數字」！申彗星森77：太過分了

生活熱門新聞

開學第一天　女兒回家竟成命案現..

她買2肉湯飯噴100元　網曝店..

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3..

開學像出嫁！父女捨不得分開…看..

男員警腰上4字宣言！網推：新莊..

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　..

「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網..

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

早餐店假日工讀時薪140！他驚..

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2..

女兒炫耀「佩佩豬刺青」　媽氣炸

辦健身房7個月0改變！辣妹1句..

路邊亂撿紅包哥姊全花掉　弟當晚..

九一新制明上路！9項新措施省錢..

更多熱門

相關新聞

左腿有鮮紅胎記！老公一聽震驚了

家住台中的秀秀身上有兩個鮮紅胎記，其中左大腿上的形狀像愛心，所以她從小就常開玩笑說，「這一定是我和未來丈夫相約的印記」。沒想到，緣分這種東西非常奇妙，與她牽手15年的老公，相同位置居然真的有一塊淡色胎記。

韓國瑜又失言...林飛帆痛斥：移工不是雞、核廢料也不是香蕉！

韓國瑜提青年政策　民進黨團痛批

錢給你做自己！韓國瑜提青年撐腰3解方

「韓國瑜為你撐腰」　國政顧問團29日公布青年政見

關鍵字：

沈默文醫青年寫書江宗凡始皇印記新書發表張善政

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

開學第一天　女兒回家竟成命案現場

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

吳小哲慘被砸爆手腳　關鍵原因曝光　

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

溜冰明日星追「包龍星」賢哥小女兒　下場超淒慘

開學像出嫁！父女捨不得分開…看傻

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘死

檢舉狂魔鬧宮廟　警上銬現行犯逮回

虐打吳小哲43秒求饒影瘋傳　主角另有其人

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」

「本土劇娜美」解放泳衣全放送！

18歲男挾持正妹...特警槍藏胯下擊斃

男員警腰上4字宣言！網推：新莊蘆洲需要你

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！

更多

最夯影音

更多

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面