「錢給你，做自己」韓國瑜青年撐腰3支票：230億可低利貸款結婚、育兒

記者袁茵／綜合報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020年總統大選，他29日下午跟國政顧問團在臉書直播，主題聚焦青年族群，以「韓國瑜為你撐腰」為題提出青年政策三解方：自立成家基金、青銀共居、根留台灣。

韓國瑜的國政顧問總召張善政在29日下午12時30分進行直播，除了自己和韓國瑜之外，特別邀請到社福組召集人馮燕、中正大學社福系副教授吳明儒，一起討論社福層面的政策。

▲韓國瑜「線上國政直播開講」。（圖／翻攝自張善政Facebook，下同）

韓國瑜表示，總統蔡英文日前提到，台灣經濟目前處在過去20年來的最好狀態，但看到29日媒體出了一篇5000街友沒有家的報導，「這是多大的諷刺！讓人無法接受。」

韓國瑜回顧蔡政府為人詬病的事情，包括5000街友、勞基法惡修，還有無殼蝸牛想買房，以及堪稱「國安危機」的台灣人才外流。韓國瑜說，現在有些人一出國就回不來了，過去很多人出國後，一心一意就想回台灣服務，但現在很多年輕人找不到未來發展，非常恐慌。

張善政表示，現在大家最關心少子化問題，背後因素有很多層面，現在要從照顧年輕人這方面下手，若安居樂業，相信年輕人生育意願會提高，所以這塊有「為你撐腰3政策」，一是「錢給你，做自己」，二是「住一起，省到底」，第三則是「留下來，我挺你」。

關於第一政策「自立成家基金－錢給你，做自己」，政府以「就業安定基金」（230億／年）做為信用保證，支持銀行設立就業青年申請的自立成家低利貸款，工作10年後再逐年攤還本金（若保守估計信保八成，可有5倍槓桿效益，政府用100億擔保，各銀行即可提供500億借貸）。

另外，借貸項目可包括：結婚、育兒、租屋、學貸等，除了達成青年、金融界、國家的三贏局面，也可為缺乏信用紀錄初入社會的青年奠定未來生涯的信用紀錄。

第二政策「老青共居－住一起，省到底」，是要發展優教住宅幸福社區，在理想學區內加大青年房租補貼力度，鼓勵青銀在社區內共居，也可活化閒置老屋、陪伴獨居老人。

至於第三政策「留才補助－留台灣，我挺你」，要整合現有獎勵制度，對願留台灣發展的青年科技產業人才、返鄉青年，協助安家立業、創業就業、藉以達到活化社區、根留台灣的效果。