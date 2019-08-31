造謠韓國瑜跳樓亡！謝寒冰動怒批「同溫層集體高潮」：這些人活著意義是什麼

▲批踢踢鄉民捏造韓國瑜跳樓自殺，謝寒冰31日開直播痛斥「真的太誇張」。（圖／翻攝謝寒冰YouTube）

記者莊智勝／綜合報導

批踢踢實業坊八卦版31日上午10時許，一名暱稱為swing1221的網友以「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」為標題，捏造高雄市長韓國瑜今早在自家頂樓墜下身亡消息。文章曝光後立即引起網友熱議，韓國瑜競選辦公室更嚴詞回應喊告；資深媒體人謝寒冰稍早在YouTube開設直播，痛斥鄉民真的太誇張，「一大堆人跟風、自以為很幽默，台灣怎麼會變成這樣呢？刻意製造韓國瑜自殺假新聞，然後集體在同溫層高潮，人生是多可悲才會淪落至此？」

網友swing1221於今早10時02分在八卦版以「爆卦」PO文，捏造韓國瑜跳樓身亡假消息，內容還指出，「國民黨總統候選人，於今天早上9：45自殺，從住家頂樓跳下，以（應為『已』）無生命危險，待會三家新聞台會持續報導，李佳芬淚訴：『網路酸民攻擊不斷，他壓力太大』，吳敦義將派人慰問，韓國瑜死後，國民黨將另推候選人。」

▲鄉民在批踢踢爆卦，捏造韓國瑜跳樓自殺消息。（圖／翻攝PTT）

文章曝光後立即引起鄉民熱烈討論，還網友有引用回應、備份該則爆卦；雖然swing1221的PO文稍早已經火速刪除，但仍在政壇掀起軒然大波。韓國瑜競選辦公室對此迅速做出回應，痛批「黑韓不應該黑到沒有人性、沒有是非！」並強調將會委請律師蒐證，準備向該名網友提告。

▲「黑韓不應該黑到沒有人性！」韓競辦將委託律師蒐證、提告。（資料照／記者賴君欣攝）

謝寒冰稍早在臉書PO文，「刻意製造韓國瑜自殺假新聞，然後集體在同溫層高潮，人生是多可悲才會淪落至此？」並轉貼自己上午11時許針對此事發表看法的YouTube直播，開頭就先痛斥「鄉民真的太誇張了！」謝寒冰指出，鄉民造謠韓國瑜跳樓、李佳芬痛哭，「什麼腦漿迸裂、亂七八糟的全都來，會不會太離譜？還有一大堆人跟風，網友自己為很幽默，台灣怎麼會變成這樣的地方呢？這些年輕人腦袋到底在想什麼？選舉有必要選成這樣嗎？這些年輕人真的是瘋了！」

謝寒冰認為，這群網友每天只會惡整、嘲笑、酸別人，然後自己卻什麼事也不會做，「這樣就自以為自己了不起了？這些人生存在世界上的意義是什麼，我真的不懂！我真的覺得，這就是民進黨希望的台灣的未來嗎？」更令謝寒冰無法接受的是，版主事後還故意跳出來說，要去查證「到底有沒有這件事」，很明顯就是故意的，想要讓這話題留在版面上更久、讓更多人嘲諷，「這樣他們就很開心！」

▲鄉民訛稱李佳芬因韓跳樓而落淚痛哭。（資料照／攝影中心）

「如果今天同樣的話題在蔡英文頭上呢？我相信馬上會有人說這是嚴重毀謗，要求版主立即刪除！可是現在是韓國瑜，他們就覺得好笑、好玩！」謝寒冰說，這樣的假新聞只會讓他看出「鄉民水準之低、人格之卑劣！」

謝寒冰指出，鄉民越是如此，就越顯示出他們心中的恐懼，他們在害怕韓國瑜會當選，「說真的，我相信民進黨政府聽到這消息也不痛不癢，隨便應付兩句就算了，搞不好心頭還在竊笑，我相信很多綠營支持者會口耳相傳，說『你看你看，韓國瑜多不得人緣、多少人討厭他！』你們就這樣去做、去散佈吧，證實自己是多低級的一群人！」

「一早起來就看到這種東西，真的讓我覺得……唉！」謝寒冰說出重話，「台灣未來如果是由這群人掌握，真的是一片黑暗；民進黨想培育的青年軍，就是一群沒有人格、每天只會想要嘲諷別人、每天只能做這樣低能事情的人！我真的希望這只是台灣非常少數的一群人，我真的只希望，批踢踢是全台灣最垃圾、最無恥、最人渣的人全部集中在那邊，我真的希望是這樣，不然台灣未來沒有救！」

在直播最後，謝寒冰希望批踢踢鄉民能夠看到他的痛心，「我真的感覺還滿難過的，當然也許他們不在意，也許覺得說，『你算什麼東西，憑什麼講我們？』但我必須說，我身為一個過來人，一個50歲老人，勸這些年輕人，真的不要把自己變成這麼低級的一群人，這樣子不管對你的家人、朋友來講，你都是一個不該存在的年輕人！」

►批踢踢亂傳「韓國瑜跳樓亡」 競總蒐證將提告：不該黑到沒有人性

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲謝寒冰認為，鄉民如此只是顯示出「他們害怕韓國瑜會當選」。（圖／記者屠惠剛攝）