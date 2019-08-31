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韓國瑜用政治獻金買麻花捲？　黃光芹再爆廠商「問題可大了」

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▲▼韓國瑜參加摩天輪招商說明會,聯訪。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者呂欣玫／綜合報導

高雄市長韓國瑜被爆在去年就職典禮送的麻花捲是用政治獻金所購買，但高市府新聞局長王淺秋卻說是韓國瑜自掏腰包。對此，資深媒體人黃光芹31日進一步爆料，韓國瑜當時購買麻花捲的製造廠商有問題，「這問題可大了，打著官方唯一指定伴手禮廠商，現在找是某家幽靈代工廠製作？」

韓國瑜在去年就職典禮上，為了要幫助一名製作麻花捲的陳姓單親爸爸，所以購買了2000包當成伴手禮，不過現在遭到即將要投入高雄市立委選舉的參選人吳佩蓉發文質疑，當時王淺秋開記者會說是韓國瑜自掏腰包購買，現在卻被踢爆購買麻花捲的費用是來自政治獻金。

對此，黃光芹透過臉書表示，她在監察院公布的政治獻金資料中，看到韓國瑜在12月24日有一筆餐飲支出，金額是12萬元，支出對象是旭泰食品，她質疑，「原來王淺秋說的自掏腰包，是許多民眾自掏腰包捐給韓市長打選戰的政治獻金」政治獻金挪作採購支持者的商品，充作就職典禮伴手禮，觀感不佳。

黃光芹指出，旭泰食品的負責人叫做陳科名，主要銷售的商品就是麻花捲，今年8月陳科名在政論節目上說，透過邱于軒議員的引見，早在去年7月就認識了韓國瑜，但當選後陳的商品被棄單，原本要把做好的5千包捐出去，被邱于軒和王淺秋勸阻，因此，陳科名「被安排」去見韓國瑜，正巧被媒體捕獲，韓團隊才決定認購。

黃光芹說，之後陳科名的訂單跌了9成，收了工廠，開始跑造勢場合，販售國旗衣國旗帽，她查了經濟部網站後更發現，旭泰食品4月9日公司地址從林園區沿海路4段342號1樓，搬遷到高雄市苓雅區四維四路216號10樓之2，但她近日購買某麻花捲時意外發現其製造商就是旭泰食品，地址是林園區高雄市林園區工業一路30巷1號，「從google地圖看起來，是一個大鐵皮屋，裡頭是不是在製作麻花捲，不得而知」。

黃光芹表示，產品的保存期限是一年，有效期限是2020年7月8日，換句話說，這包麻花捲大約是今年7月出廠，「如果麻花哥在1月就把工廠收了，那這包麻花捲是誰做的？轉包給其他廠商代工？」

黃光芹認為，「這問題可大了」，打著官方唯一指定伴手禮廠商，現在找是某家幽靈代工廠製作？在商品上全無訊息標示，對消費者而言，毫無保障，呼籲新聞局和衛生局快去查查，除了確保民眾的食用安全，這事關乎市府與韓國瑜的信譽，要慎重以對啊！

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