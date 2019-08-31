「進隆泰6號」9船員失聯13天　漁業署：搜救已結束

▲美國檀香山國搜中心提供最新「進隆泰6號」殘骸照片。（圖／農委會漁業署提供）

記者崔至雲／台北報導

我國籍「進隆泰6號」鮪釣漁船8月18日16時在太平洋公海失聯，船上包括1名台籍船員、1名大陸籍船員及7名印尼籍船員，合計9名船員。但農委會漁業署副署長林國平今（31日）表示，搜救已過72小時黃金搜救時間，目前仍未尋獲失蹤人員。

漁業署表示，蘇澳籍「進隆泰6號」漁船在台灣時間7月6日於我國南方澳漁港出海，在8月18日16時距美國夏威夷中途島西北方700浬處，船位回報器（VMS）及船舶自動辨識系統(AIS)同時斷訊，該海域鄰近友船亦無法與該船取得聯繫。

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▲蘇澳籍「進隆泰6號」漁船。（圖／農委會漁業署提供）

漁業署進一步指出，漁業署接獲船主通報與「進隆泰6號」失去聯繫後，立即電請外交部、海巡署及國家搜救中心洽請美、日等鄰近國家搜救單位協助搜尋，並聯繫失聯地點附近之我國籍「順福漁86號」、「新德益206號」、「福國28號」及「旭承輝」等友船前往協尋，23日接獲日籍貨輪通報發現疑似漁船殘骸。

林國平說，9名船員有100萬元意外險，但目前在法律上約半年後才會被法院認定死亡，保險公司才會出險；另外，船長家屬也期望能再搜救，雖然美籍、日籍搜救單位已停止搜救行動，但漁業署將持續關注該案發展，也持續與船方及相關搜救單位保持聯繫，以提供必要之協助。

