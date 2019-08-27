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監視器拍下他最後身影！「台灣留學生」失蹤超過7天　家屬赴美求真相

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記者趙蔡州／綜合報導

台北科技大學資訊工程系21歲學生賴致愷（Chih-Kai Lai）今年7月赴美留學，不過卻傳出從開學首日至今失聯超過7天，學校及警方搜索多天都找不到人，一間餐廳監視器18日則拍下賴致愷的最後身影。北科大資工系主任白敦文26日也透露，賴致愷消失前一切行為都正常，他的導師及父親近日也將赴美。

賴致愷今天7月赴美就讀阿拉巴馬州奧本大學，8月初都還有用通訊軟體與家人聯繫， 8月17日最後一次與家人聯繫就再也沒有消息， 8月19日開學日他也沒有出現。由於校方及同學會成員都聯繫不到人，奧本台灣同學會（Auburn Taiwanese Student Association）成員19日就向警方報案賴致愷失蹤。

▲▼台灣21歲學生賴致愷今年7月前往美國阿拉巴馬州奧本大學失蹤。（圖／翻攝自奧本警察局）

▲台灣21歲學生賴致愷今年7月前往美國阿拉巴馬州奧本大學失蹤。（圖／翻攝自奧本警察局）

美國奧本警方21日公開賴致愷失蹤的消息及細節，他們在當地一間餐廳18日的監視影像中發現賴致愷的最後身影，這間餐廳位在西木蘭街（West Magnolia Avenue）300號的區段，他們認為賴致愷應該是自行離去的，目前為止也沒有跡象顯示有任何犯罪行為發生。

北科大資工系主任白敦文26日表示，賴致愷目前仍處於失聯狀態，家長跟美國校方都無法聯絡上，根據美方提供的監視畫面顯示，賴致愷於18日出外吃飯後就此失蹤，個人物品還放在美國宿舍裡，但唯獨沒有發現手機，目前手機也已經呈關機狀態，賴的美國帳戶也沒有異常提領的情形。

▲▼北科大失蹤學生，台北科技大學資工系主任白敦文受訪說明。（圖／記者徐斌慎攝）

▲白敦文表示，賴致愷失聯前沒有異樣，一切都正常。（圖／記者徐斌慎攝）

白敦文說，賴致愷14日前還和一名室友同住，但因為該處為暫時宿舍，15日到18日賴就開始一人獨居；賴致愷在台灣校園就讀時表現非常好，赴美失聯前不管是和同學、家長在通訊軟體上聯絡或其他行為，包含17日最後一次聯繫都看不出有異樣、一切都正常。

賴致愷的導師、北科大教授鄭有進及賴致愷的父親28日將赴美瞭解情況，外交部也洽請當地僑團、僑社協尋，同時也將密切聯繫警方掌握最新消息。奧本警方描述賴致愷失蹤前的基本資料，包含身高約167公分、體重約77公斤且戴著眼鏡，希望有看見或知道賴致愷行蹤的民眾能主動聯絡警方，

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