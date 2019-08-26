影／失聯前都正常　北科大：賴致愷是獨子，阿嬤不知道孫失蹤

記者許展溢／台北報導

台北科技大學資訊工程系學生賴致愷今年7月赴美國留學，卻傳出從開學首日至今失聯超過7天，家長、校方都找不到人。北科大資工系主任白敦文今（26日）下午對外說明，賴致愷消失前一切行為都正常。

▲白敦文表示，賴致愷失聯前沒有異樣，一切都正常。（圖／記者徐斌慎攝）

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原定今天下午1點北科大由白敦文和賴致愷導師資工系教授鄭有進要一起對外說明，不過最後只有白敦文出現。白敦文首先強調，由於此案警方已進入調查階段，不方便多透露，部分細節也不清楚，且賴生是家中獨子，狀況只有爸爸知情，阿嬤不知道孫失蹤，希望各界別過度將消息傳開，多保護家長，造成二次傷害。

▲台灣21歲學生賴致愷今年7月前往美國阿拉巴馬州奧本大學失蹤。（圖／翻攝自奧本警察局）

白敦文提到，賴致愷仍失聯中，家長跟美國校方都無法連絡上，個人物品還放在美國宿舍，唯獨沒看到手機，且美國帳戶沒異常提領情形。賴致愷在校成績非常好，參加北科大和美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）的3+2雙聯學位，7月24日赴美，由父親和父親的妹妹陪同前往，直到8月1日確認都沒狀況才返台。

▲北科大只有賴致愷一人到美國參與3+2雙聯學位。（圖／記者許展溢攝）

白敦文說，17日賴致愷還有跟家人聯絡，但18日中午帶著手機跟現金去用餐，接著就失聯，19日開學第一堂課沒出現，就開始懷疑是否有失蹤情況。而14日前賴致愷還和一名室友同住，但因該處為暫時宿舍，15日到18日都是賴生一人獨居。至於賴致愷在校表現，白敦文強調，賴生成績非常好，失聯前不管是和同學、家長在通訊軟體上聯絡或其他行為，都沒有異樣，一切都正常，目前賴生手機都是關機狀態。

白敦文也提到，3+2雙聯學位北科大只有賴致愷一人，是在北科大念3年、美國念2年，就能取得北科大學士及美國碩士學位，預計鄭有進28日將會和賴致愷的爸爸到美國一趟，配合警方調查。

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