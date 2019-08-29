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社會 社會焦點 保障人權

72小時未尋獲…烏來簡小弟仍失蹤　搜救大隊將退出支援

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記者陳雕文／新北報導

新北烏來6歲的簡姓男童在南勢溪失蹤超過72小時，29日搜救人員不放棄希望持續搜尋，原本擔心南勢溪午後會下起雷陣雨，搜救人員跟雨神搶時間幾乎將溪流翻了個遍，儘管直到下午5點都沒有明顯雨勢，但仍沒有發現男童的下落，依據姑姑收到的「託夢」前往15.5k處的水下大石頭底也未尋獲，搜救任務將告一段落，隔日大隊將無法持續支援搜索，使男童返家更加困難。

原本擔心午後2時至5時會下起雷陣雨，搜救人員29日著重裝入溪搜索，擔心溪水暴漲的可能，現場指揮官還安排了緊急退出機制，就怕搜救人員會有生命危險，好在下午天氣穩定，搜索持續到了5點都不間斷。

▼搜救大隊搜尋未果30日將退出支援。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼烏來簡小弟南勢溪邊勢溪邊失蹤，警消大規模出動搜索。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼烏來6歲小男童南勢溪失蹤。（圖／記者陳雕文攝）

但持續搜救卻沒傳來好消息，30日搜救大隊無法持續支援，將只剩下地方消防分隊派人力前往，儘管有當地的泰雅族部落居民協助找尋，但簡姓男童何時可以返家家屬心中沒有個底，姑姑在中午急忙在家人的陪同下找到救護人員，向他們說男童有向她託夢，「有夢到他卡在15.5k處的水下大石頭底！」即使該區昨日已經下潛過，搜救隊伍仍不放棄一絲希望再次嘗試，可惜仍未有所獲。

6歲的簡姓男童在26日下午3時許跟父親到住家約30公尺外的南勢溪邊捕魚，父親有叮囑他要站在一個小水灘內不能亂跑，豈料撒網捕魚後，簡男猛地回頭卻發現原本兒子已經不知去向，焦急打電話回家詢問，家人也告知男童並未返家，這才報請警消搜救。

男童父親28日就數度想要下水搜救，但遭到親友阻止，他難掩情緒大聲喊著，「你們都不要管我，我只要我兒子出現能馬上聽到我的聲音」。而隔天他再也認受不住焦急的情緒，在泰雅族人的共同禱告之下，他與部落青年共同下水找尋男童身影，只盼奇蹟出現，讓男童能安心早點回家。

▼姑姑與男童父親著急來回踱步。（圖／記者陳雕文攝）

▲烏來姑姑觀看空拍機畫面，指指稱男童卡在水下大石頭底。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼姑姑觀看空拍機畫面，指指稱男童卡在水下大石頭底。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼烏來男童第4天託夢，姑姑指他卡在水下大石頭底。（圖／記者陳豐德翻攝）

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