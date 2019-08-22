判賠50萬！I罩杯女模出浴被性侵「強拍裸照5分鐘」　色影師：只是進去一下

▲嘉嘉與莊男約好到摩鐵外拍，卻在過程中遭到性侵。（示意圖／123RF，與本案無關，下同）

記者張靖榕／綜合報導

29歲莊姓業餘攝影師2016年在摩鐵性侵I罩杯女模嘉嘉（化名），今年6月被判4年徒刑；嘉嘉還有提出刑事附帶民事賠償200萬元，經高院法官審酌嘉嘉出現創傷後壓力症候群，身心遭受恐怖回憶折磨，週三（21日）判決莊須賠償50萬元確定。

莊男2016年7月透過臉書約嘉嘉到新北市一間摩鐵旅拍，約定酬勞為1.8萬元。嘉嘉到現場後聽從莊男建議先去浴室洗澡放鬆，卻被莊男闖進浴室撫摸肩膀說要幫忙按摩，儘管當下立即制止對方，出浴室後仍被壓制在床上性侵得逞。

莊男犯罪後還不要臉地斥責嘉嘉「專業一點」、「我找妳是來拍照的」等與行為不符的荒謬言語，甚至強拍她裸照長達5分鐘。嘉嘉到派出所報警提告後，莊男態度才變軟，急忙傳訊息道歉，「我只是進去一下」、「我沒有射」。

▲嘉嘉事後曾傳訊息要求莊男，「可以答應我以後不要再強迫任何人嗎」、「做愛這件事是互相喜歡才做的」。

莊男到案後仍頻頻強調自己是遭人構陷，況且嘉嘉的證詞幾乎都是不知道、不清楚、忘記了，根本就是怕和他上床後會被親友責難，才會編出這樣的謊言，如果真的涉及性侵，當時也有許多機會可以打電話求助，對方卻沒有這麼做，還同意讓他拍裸照。

不過，一、二審法官皆不採信莊男的說詞，並依強制性交罪判處4年有期徒刑，他不滿上訴。最高法院法官認為，莊男的體型和力氣都明顯優於嘉嘉，女方顧慮到自己的人身安危，只能被迫配合以求脫身，況且在兩人後來的對話紀錄中，女方有清楚說明自己並不願意這樣做，「我接的是拍照不是做愛」，可見並非如他所說是雙方半推半就而成，仍於今年6月裁定駁回上訴，全案定讞。

根據《自由時報》報導，時隔2個月後，高院審理嘉嘉提出的民事賠償告訴，基於嘉嘉事後患有創傷後壓力症候群，身心遭受折磨，因此判定莊男須賠償50萬元確定。