　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

判賠50萬！I罩杯女模出浴被性侵「強拍裸照5分鐘」　色影師：只是進去一下

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（圖／123RF）

▲嘉嘉與莊男約好到摩鐵外拍，卻在過程中遭到性侵。（示意圖／123RF，與本案無關，下同）

記者張靖榕／綜合報導

29歲莊姓業餘攝影師2016年在摩鐵性侵I罩杯女模嘉嘉（化名），今年6月被判4年徒刑；嘉嘉還有提出刑事附帶民事賠償200萬元，經高院法官審酌嘉嘉出現創傷後壓力症候群，身心遭受恐怖回憶折磨，週三（21日）判決莊須賠償50萬元確定。

莊男2016年7月透過臉書約嘉嘉到新北市一間摩鐵旅拍，約定酬勞為1.8萬元。嘉嘉到現場後聽從莊男建議先去浴室洗澡放鬆，卻被莊男闖進浴室撫摸肩膀說要幫忙按摩，儘管當下立即制止對方，出浴室後仍被壓制在床上性侵得逞。

莊男犯罪後還不要臉地斥責嘉嘉「專業一點」、「我找妳是來拍照的」等與行為不符的荒謬言語，甚至強拍她裸照長達5分鐘。嘉嘉到派出所報警提告後，莊男態度才變軟，急忙傳訊息道歉，「我只是進去一下」、「我沒有射」。

▲▼示意圖,女性,拒絕,害怕,低落,角落,暴力,性侵,小孩,性暴力,家暴,受害者。（圖／123RF）

▲嘉嘉事後曾傳訊息要求莊男，「可以答應我以後不要再強迫任何人嗎」、「做愛這件事是互相喜歡才做的」。

莊男到案後仍頻頻強調自己是遭人構陷，況且嘉嘉的證詞幾乎都是不知道、不清楚、忘記了，根本就是怕和他上床後會被親友責難，才會編出這樣的謊言，如果真的涉及性侵，當時也有許多機會可以打電話求助，對方卻沒有這麼做，還同意讓他拍裸照。

不過，一、二審法官皆不採信莊男的說詞，並依強制性交罪判處4年有期徒刑，他不滿上訴。最高法院法官認為，莊男的體型和力氣都明顯優於嘉嘉，女方顧慮到自己的人身安危，只能被迫配合以求脫身，況且在兩人後來的對話紀錄中，女方有清楚說明自己並不願意這樣做，「我接的是拍照不是做愛」，可見並非如他所說是雙方半推半就而成，仍於今年6月裁定駁回上訴，全案定讞。

根據《自由時報》報導，時隔2個月後，高院審理嘉嘉提出的民事賠償告訴，基於嘉嘉事後患有創傷後壓力症候群，身心遭受折磨，因此判定莊男須賠償50萬元確定。

ET快訊
北捷「板南線不動」塞爆像跨年！通勤族：亞東醫院到江子翠開25
白鹿「不均勻陀螺」影響各地時間曝光　北東先變天！這時風雨最劇
買貴冷氣有價值？洗冷氣師傅超嗆解答：國產機OO偷很大
具惠善爆「安宰賢嫌我乳頭不性感」！　韓網：難怪跟鄭俊英是好友

關鍵字：性侵,強制性交,最高法院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小孩裸頭站踏板迎風！年輕媽騎車「視線下飄」滑手機　網怒炸：速度還不慢

女藝人被台中男網友放鳥…他搭訕2次騙回家「隔著內褲摸」　判決出爐

閨蜜床戰老公恩愛2個月！董娘帶兒女抓姦暴打　一家四口全起訴

判賠50萬！I罩杯女模出浴被性侵「強拍裸照5分鐘」　色影師：只是進去一下

嘉義善人發財法曝光！2.4億現鈔塞爆家　檢提抗告缺1證據

台中三寶嬤闖紅燈！廂型車「甩尾轉90度」撞車…她一看立刻落跑

獨／超跑富少賠5千萬促修復式司法　亡者家屬親筆信曝光

合歡山上車神！勇警翁帥正摸黑疾駛29公里　送女病患接駁就醫

房產爭議喬不攏　男徒手勒昏妻「躺醫院12天不治」

夜間打獵朝「雙眼發光」開槍　女中彈亡！男過失致死判6個月

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

謝忻消失70天首現身！　哽咽「我要向Grace道歉」

誤會again！金香起不甩邕聖祐心意　《18歲的瞬間》看了好阿雜！==+

小孩裸頭站踏板迎風！年輕媽騎車「視線下飄」滑手機　網怒炸：速度還不慢

女藝人被台中男網友放鳥…他搭訕2次騙回家「隔著內褲摸」　判決出爐

閨蜜床戰老公恩愛2個月！董娘帶兒女抓姦暴打　一家四口全起訴

判賠50萬！I罩杯女模出浴被性侵「強拍裸照5分鐘」　色影師：只是進去一下

嘉義善人發財法曝光！2.4億現鈔塞爆家　檢提抗告缺1證據

台中三寶嬤闖紅燈！廂型車「甩尾轉90度」撞車…她一看立刻落跑

獨／超跑富少賠5千萬促修復式司法　亡者家屬親筆信曝光

合歡山上車神！勇警翁帥正摸黑疾駛29公里　送女病患接駁就醫

房產爭議喬不攏　男徒手勒昏妻「躺醫院12天不治」

夜間打獵朝「雙眼發光」開槍　女中彈亡！男過失致死判6個月

美股四大指數上漲近1%　台股開高走高站上月線

嘉義市台林街火警　火勢半小時內被控制住

安宰賢：女人魅力在胸部！　「越大的越好」5年前發言全被翻出

「水裡憋氣30秒定妝」超管用　網虧：化妝還要考驗肺活量

尿液超臭！冒出「4大羞羞症狀」＝泌尿道感染了　女生患病率多8倍

金門「3個關鍵字」救觀光：劉結一、邰智源、國際旅客

空瓶率極高！一擦有感「命定眼霜」預防細紋的保養技法

快訊／北捷「板南線不動」塞爆像跨年　上班族傻眼：2站開了19分鐘

美股表現亮眼！道瓊上漲240點　台指期開盤上揚48點

小孩裸頭站踏板迎風！年輕媽騎車「視線下飄」滑手機　網怒炸：速度還不慢

台商夫妻2年洗錢80億！　2.4億塞爆客廳...竟是「低調大善人」

社會熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2..

判賠50萬！色影師性侵I罩杯女..

獨／超跑富少賠償　亡者家屬親筆..

獨／女子車禍遇到愛　東港夯警回..

上班族被烏龍警當毒梟開轟3槍

台中三寶嬤闖紅燈！慘害廂型車甩..

董娘帶兒女抓姦打閨蜜　全家起訴

色男搭訕2次「騙女藝人回家」猥..

嘉義善人2.4億現鈔塞爆家　發..

北市夜跑淫狼正面曝！黑歷史一籮..

台商洗錢80億為國小做2件事…..

赤峰街姊弟戀命案輕判　凶嫌身世..

夜間打獵誤擊女友　男過失判6個..

15歲少年開車上路　爆衝人行道..

更多熱門

相關新聞

淫商女密友手把手教少女如何口Ｘ

3名受害者20日到曼哈頓聯邦法庭遞交訴訟書，其中指控英國名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）協助培養性奴，甚至為此召開會議，用自己的手「一步步」生動地示範如何口交、刺激，才能讓富商前男友艾普斯坦（Jeffrey Epstein）最開心。

18歲嫩妹上錯UBER　遭3男輪流洩慾14小時

樞機主教性侵13歲男童　上訴被駁回

中市前教局主任涉貪　判3年4月定讞

買下3窮女童　淫商曝病態生日禮

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

白鹿估周五海陸警齊發　全台防豪大雨…2降雨熱區曝

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

台男問買貴冷氣有價值？洗冷氣師傅解答了

與女友大吵！他駕車狂飆洩憤…下秒失控慘死

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

妻女剛下車！高雄老翁突墜樓「猛撞車頂」亡

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

婆婆偷倒掉母乳…原因氣哭她！

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

快訊／台鐵汐科到南港站單線行車　上班族氣炸了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面