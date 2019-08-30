男醉躺路「機車撞前車」　酒駕罪移送…檢不起訴：無積極證據

▲桃園市蘇姓男子今年1月喝了12瓶啤酒，後來被發現倒臥馬路旁昏睡遭質疑酒駕肇事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘇姓男子今年1月間在觀音區某家超商前獨自喝了12瓶啤酒，未久卻被發現倒臥在附近的馬路旁昏睡，路人報警指稱蘇涉嫌酒駕肇事，撞上路旁轎車，蘇被送醫抽血酒測值居然高達每公升1.64毫克，已達爛醉程度；蘇在偵訊時辯稱有找代駕載他返家，但車禍發生時，代駕卻跑掉了，檢方30日偵結予以不起訴分。

檢警調查，33歲的蘇姓男子今年1月3日在觀音區的成功路上的某家生鮮超商前喝了12瓶啤酒後返家，但返家途中他的機車卻撞上停放在路旁轎車，蘇則躺在馬路旁昏睡，路人發現後報警處理，警方趕抵後將其送醫急救，由於混身酒氣，抽血後酒測值居然是破表的每公升1.64毫克，警方依公共危險罪嫌移送偵辦。

蘇男在偵訊時供稱，當時知道自己酒醉了，根本沒辦法騎車，已經找了代駕載他返家，但後來發生車禍，代駕卻跑了，自己則倒臥在馬路旁；檢方指出，酒測值若超過每公升1.50毫克，人會出現呆滯木僵、昏睡迷醉等狀況，蘇男喝了12瓶啤酒後，能騎車到3公里以外的地點發生車禍，實為可疑。

檢方事後查出，蘇男喝酒的超商距離車禍地點有4.6公里，開車時間需7分鐘，但警方沒找到現場附近監視器畫面等積極證據，以佐證蘇男酒後騎車肇事，檢方偵結涉嫌公共危險案件偵結予以不起訴處分。

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