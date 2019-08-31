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婦人堅持匯17萬元給虛擬異國情人　熱警、行員聯手阻騙

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▲桃園市蘆竹區一名婦人29日要堅持匯款17萬元給印尼情人周轉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區一名婦人29日要堅持匯款17萬元給印尼情人周轉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名中年婦女29日到蘆竹區某銀行南崁分行要匯款17萬元，受理行員見匯入地點在印尼覺得有異，暗中向警方報案，員警趕來勸阻，但婦人堅持要匯款給遠在印尼情人，因急需現金周轉才能來台與她相聚；偵查隊長沈芥茗分析詐騙集團手法，歷經2小時才化解婦人疑慮，保住她辛苦存下來的積蓄。

這名中年婦人29日上午到蘆竹區某銀行南崁分行表明要匯款17萬元，但受付人卻遠在印尼，銀行經理范玉玫接獲行員通報後，建議婦人先查明清楚對方身分以免遭詐騙，婦人堅稱，對方是她的情人，因為一時周轉不靈，急需現金紓困才能來台與她相聚，同時情人告訴她「不可聽警察或任何人的話」，否則將無法來台。

偵查隊長沈介茗請婦人到分局，再好好與她說明詐騙集團詐騙手法，一臉失落的婦人坐在蘆竹分局偵查隊辦公廳舍內，手握17萬元現金不發一語，質疑警方刻意阻撓她匯款，心裡還擔心情人若未收到現金怎麼辦？

▲桃園市蘆竹分局偵查隊長沈芥茗與銀行經理范玉玫聯手阻騙，保住婦人積蓄免被詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹分局偵查隊長沈芥茗與銀行經理范玉玫聯手阻騙，保住婦人積蓄免被詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

沈介茗以自身廿餘年刑事辦案經驗，舉出幾個實際詐騙案例，婦人才逐漸卸下心防願意與之對談，婦人透露，其實並未與所謂的情人有過實際接觸，都是靠網路對話交談，但一度相信自己遇上真愛，沒想到對方竟是詐騙集團塑造的虛擬情人，讓她內心真的很受傷，17萬元現金是她存了好久的積蓄，還好還能保住，算是不幸中之大幸。

蘆竹分局呼籲，電腦網路構築的虛擬世界，跨國匯兌更是不易攔阻，若與外籍人士在網路上結識交往，應提高警覺，勿因片面說詞輕信受騙；蘆竹某銀行南崁分行經理范玉玫機警阻詐義行，市府警察局將擇日公開表揚。

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