桃園市各級國中小學開學日　警方協助導護學生安全上下學

▲桃園市各級國中小學開學日，桃園分局主動協助交通導護維護學生上下學安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市各級國中小學30日是開學日，為維護新生與學生上下學安全，桃園、中壢、龜山、蘆竹、八德等分局均執行「護童專案勤務」，提供學童、家長即時且溫馨協助，並主動協助各校師長、導護人員保持密集聯繫，確保學生與家長上下學安全。



▲桃園市各級國中小學開學日，中壢警方主動協助交通導護維護學生上下學安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

30日為桃市各級國中小開學日，家長接送學童與協助攜帶學童物品在校園周邊產生大量車流，開學首日上午7時左右，家長即開始接送小朋友到校上課「熱點時段」，桃園、蘆竹、龜山、八德、中壢等分局都派出員警、義交等到場協助，要求各派出所結合員警、義交編排護童專案，確保學童上下學安全。



▲桃園市各級國中小學開學日，八德警方主動協助交通導護維護學生上下學安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方各派出所與轄區各級學校成立聯繫窗口，保持良好橫向聯繫，定期派員到校進行交通安全、預防犯罪校園安全宣導外，並適時提醒學童們多注意自身安全，藉由警方、校方、家長與社區等力量，共同打造讓學童安全無虞、快樂學習環境。

▲桃園市各級國中小學開學日，蘆竹區導護媽媽程仙鳳已有10年年資，分局長黃益（左）感佩其努力付出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹分局導護媽媽程仙鳳女士參加志工工作年資超過10年，10年前退休後，以全職參加公益活動，擔任蘆竹區公所婦幼館志工、光明國小學校導護志工及桃園市府警察局志願服務大隊志工等民間公益團體，程仙鳳指出，其實年紀還不適問題，她樂在其中，再做個10年也沒問題，分局長黃益三則感佩其努力付出精神，鼓勵同仁以程媽媽為榜樣。

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