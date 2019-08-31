港警1日內連拘3名議員！　區諾軒觀塘被捕「涉嫌襲警、阻差辦公」

▲區諾軒因涉嫌襲警及阻差辦公被捕。（圖／翻攝區諾軒臉書）



記者洪珮瑄／綜合報導

有關《逃犯條例》爭議所引起的示威遊行已持續3個月，香港警方昨（30）日開始進行大動作拘捕，一天內連續拘捕8人，其中3名為立法委員議員。據悉，議會陣線區諾軒因涉嫌襲警、阻差辦公，昨日晚間10點在觀塘區遭警方逮捕。

除了區諾軒之外，公民黨譚文豪、熱血公民鄭松泰昨日相繼被捕。港警指出，就7月7日晚上至隔日凌晨在旺角一帶的清場行動，32歲的區諾軒涉嫌「襲警、阻礙警務人員執行職務」，44歲的譚文豪則涉嫌「阻礙警務人員執行職務」。另外，港警也就7月1日的示威者衝擊及強行進入立法會大樓，拘捕35歲的鄭松泰，3人正被扣留調查。

針對旺角之亂，警察隊員佐級協會（JPOA）主席林志偉曾給立法會主席梁俊彥寫信指出，警方7月8日凌晨清場時，譚文豪和區諾軒在警方防線前挑釁，藉此吸引記者聚集採訪，使得場面更加混亂。他認為，兩人妨礙警察工作，不顧記者及其他行人安全，非常不負責任，對兩人非常失望、憤慨。

▲旺角再遊行。（圖／達志影像／美聯社）

對此，立法會民主派會議發表聯署聲明，強烈譴責警方濫捕，一日內連續拘捕3名議員，顯然是進一步製造白色恐怖，意圖阻嚇港人上街抗爭。

據悉，針對3個月以來的反修例遊行，港警30日拘捕8名社運領袖及立法會議員，包括香港眾志黃之鋒、周庭、港大前學生會會長孫曉嵐、前民族黨召集人陳浩天、沙田區議員許銳宇、熱血公民立法會議員鄭松泰、議會陣線區諾軒、公民黨譚文豪等人。

《香港01》報導指出，區諾軒被押往秀茂坪警署；譚文豪則是昨日在晚上在家中被拘捕，暫時未知罪名，已被送往荃灣警署。另外，鄭松泰也因涉嫌串謀刑事毀壞，已被送往天水圍警署扣留調查。