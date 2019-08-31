電子票證搭捷運8折優惠擬取消　網暴動：小確幸沒了

▲北市府擬取消電子票證搭乘捷運的8折優惠。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

台北捷運通車至今已逾20年，捷運公司也陸續推出不少優惠。但北市府目前正全面檢視並重整捷運的搭乘補助，擬取消「持電子票證搭乘享8折」的優惠，而北市府發言人周台竹表示，仍在討論中。對此，網友反應兩極，有人說「很合理啊 那麼久了都沒漲」、有人則認為「小確幸的感覺就沒有了」。

過去台北市政府為鼓勵民眾使用悠遊卡搭乘捷運，便推出「持電子票證搭乘享8折」，而後也配合交通部政策開放所有電子票證使用捷運皆享票價8折優惠。

只是，台北捷運公司即便靠著多角度經營地下街、小巨蛋等，打平運輸本業的虧損仍有盈餘，但近年因物價波動，且電子票證使用量愈來愈大，捷運公司業外收入發展也瀕臨極限。北市府內部也研擬要取消推行17年的「電子票證搭乘享8折」優惠。

▲北市府擬取消電子票證搭乘捷運的8折優惠，網友反應兩極。（圖／記者季相儒攝）

據了解，北市府財經小組經過討論後，最終仍朝向取消優惠的方向進行。而根據估算，未來若取消8折優惠，北捷一年將可多出約26億資金，除了避免出現營運赤字，也能維持搭車品質；此外，不排除推出不同優惠方案，取消「齊頭式平等」的優待。

對此，網路評價兩極，有網友提到近年推出的「1280」方案，「1280花的費用如果超過路邊停車給捷運的補助款，是不是該優先廢除」，也有網友說「很合理啊 那麼久了都沒漲」、「早該取消了」。但有人表示「小確幸的感覺就沒有了」、「捷運公司應該也要檢視本身的成本問題」。

周台竹也說，相關事宜仍在討論中；他說明，主張取消8折優惠者認為，若不調整未來將直接影響捷運優質服務的能力，但反對者則提到，調漲票價在台灣是敏感議題，縱使幅度不大，仍會引起相當大的民怨。