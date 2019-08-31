小英、柯文哲下週一同台！蔡英文：重心放在司機朋友身上

▲蔡英文、柯文哲上次同台是去年12月。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

近來為了台灣價值隔空互嗆的總統蔡英文及台北市長柯文哲，下週一將共同出席「全國計程車產業提升服務2.0計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會」，這也是自去年12月13日「蔡柯會」後兩人首度再同台。蔡英文31日受訪時回應，當天重心就是放在司機身上。

回顧去年12月蔡柯會，兩人現場互動冷冰冰，柯文哲面對蔡英文幾乎是連正眼都沒看。近來蔡柯兩人又為台灣價值吵不停，柯文哲31日被問到會不會當面「交流」台灣價值？他說，「她要是會講她也講了」，直言蔡英文也回答很多遍，她回答不出所以然。也因此，讓2日將登場的蔡柯同台備受外界關注。

針對「全國計程車產業提升服務2.0計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會」，台北市政府副發言人黃瀞瑩30日受訪時簡單表示，就是交通部主辦的活動，有關計程車的補助，總統來視察，交通部長林佳龍也會陪同。

蔡英文31日則強調，當天是因為司機朋友們讓大家聚在一起，討論一下有什麼事情可以做，讓司機朋友的工作環境改善、收入更穩定、服務上有什麼創新可能性，「這是跟司機朋友們相聚，重心都在司機朋友身上」。