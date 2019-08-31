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「3萬元汽車買賣糾紛」喬不攏！男替女友出頭被開3槍…鐵皮小客廳濺大片血

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▲▼汽車買賣糾紛，三峽槍擊案。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲朱男替女友出頭、到汽修廠找老闆談判，不料卻反被連開3槍，現場留下大片血跡。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市一名24歲的朱姓男子，疑似因其林姓女友（28歲）與三峽一處汽修廠有一筆約3萬元的汽車買賣糾紛，因此出頭談判，沒想到卻反遭對方連開3槍，還滿身是血地被丟包在林森北路旁，目前仍在馬偕醫院搶救中。警方指出，稍早綽號「祥林」的黃姓主嫌（51歲）已遭緝捕到案，全案正進一步釐清中。

警方指出，朱姓男子是轄區治安人口，而其女友林女日前在三峽一處汽修廠購車，不料卻因此與老闆發生買賣糾紛，經訴苦後，朱男決定替女友出頭，於30日晚間10時許前往汽修廠尋找老闆談判。

豈料雙方談判過程喬不攏，朱男先是遭到老闆林男、及另名黃姓男子圍毆，隨後黃男還掏出槍枝朝著朱連開3槍，隨後迅速逃離現場。朱男在中槍後雖然濺出大片鮮血，但意識仍然清楚，林男便夥同另名友人將朱男送往素有「黑道急救站」的慶生醫院治療，豈料駕車行經該址時，慶生醫院卻早已轉型為醫美診所，苦無對策下，只好隨意將朱男丟棄在林森北路旁，轉身逃逸無蹤；林女在事後急忙撥打電話報警，並將男友送往馬偕醫院急救，全案因此曝光。

警方指出，案發後前往槍擊現場勘查，發現鐵皮工廠內入口處的小客廳中有大量血跡，且地面還留有2枚彈殼，牆上還有一處彈孔；事後朱男經院方手術，亦在其身上取出2顆彈頭。

警方表示，案發後已經成立專案小組積極介入追查，並掌握涉案車輛車號、開槍黃嫌、及林嫌身分，為防止2人潛逃，第一時間已核發拘票，並進行出境管制。三峽分局警方指出，稍早已經緝捕黃嫌到案，現正釐清案情、擴大偵辦中。

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