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貿易戰升溫台商對策　羅瑋：勿指望川普應盡早調整

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▲▼富邦金控首席經濟學家羅瑋。（圖／記者陳政錄攝）

▲富邦金控首席經濟學家羅瑋。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

中美貿易戰越演越烈，不少原本觀望的台商越來越「坐立難安」，學者羅瑋坦言，美國總統川普現在的做法，就跟1980年代雷根政府打壓日本相仿，若連任成功手段只怕更加激進，台商不宜過度樂觀，應盡早調整策略、做出決斷，「否則下一波的衰退就要來了。」

台商富邦華一銀行日前於上海舉辦趨勢論壇，解讀在中美貿易戰等背景下，2019下半年的全球經濟展望，由富邦金控首席經濟學家羅瑋與台商、兩岸人士當面討論。

▲中美貿易戰撲朔迷離，也拖累美股表現。（圖／路透）

▲中美貿易戰撲朔迷離，衝擊全球經濟表現。（圖／路透）

談到貿易爭端加劇對全球經濟的影響，羅瑋列舉，包括美國持續保持霸權心態、跨國企業海外佈局及產業供應鏈重新配置、5G佈局延遲，投資消費商機延後、多邊主義式微，全球化步伐減緩、全球經濟成長動能放緩，長期低利率時代來臨等。持續對峙下，主要國家的央行將可能採取全面寬鬆政策，全球金融市場出現波動的風險也會上升。

羅瑋進一步表示，當年雷根政府上台後，就開始減稅、增加政府支出、國防等，並以301條款打擊日本、逼國際貨幣兌美元升值、削減貿易逆差等，與川普目前政策相仿。考量川普不按牌理出牌的個性，以及當前美國社會上「美國優先」風氣已然成形，若其成功連任，很有可能延續強硬作風，使上述的結果發生。

▲▼富邦金控首席經濟學家羅瑋。（圖／記者陳政錄攝）

▲羅瑋在上海分析貿易爭端局勢。（圖／記者陳政錄攝）

「川普的美國持續領先目標，並非大家一起成長，而是把其他國家給拉下去。」羅瑋建議還在觀望的台商，需盡早調整心態，除第一時間先做好防範外，應根據產業型態，提前做好去留的規劃。

羅瑋補充，貿易爭端發生以來，其實雙方都有些低估對方的底蘊，考量大陸市場還是很大，國務院屢次推出促進消費政策，若決定不往外移轉，「或者說你就是專心的，鎖定內地的消費市場。」

另對於人民幣兌美元匯率的後市展望，羅瑋說，若貿易戰加劇，加以歐元繼續走弱推升美元，人民幣在近日一度貶至7.17後，年底前有跌破7.2關口的可能，但在7.3之前，官方應會出手干預。

羅瑋表示，人民幣兌美元匯率若貶至7.3，距離年初跌幅達6.4%，幅度太大可能引發市場、資金外逃、不利企業進口原物料和零組件等，預計中國人民銀行（大陸央行）會進行適度的管控。

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