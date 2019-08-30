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大陸經濟有望在政策利多下好轉　投信：內需消費與5G產業成助攻推手

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▲大陸全國兩會,5G,華為。（圖／路透社）

▲ 大陸進入5G商用元年，投信看好5G產業將帶動大陸經濟回溫。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

受到美中貿易戰影響，大陸消費成長速度放緩，但大陸政府持續擴大與深化經濟改革，保德信投信認為，市場消費可望在利多政策帶動下回溫，此外，也看好5G產業帶來的助力。

保德信基金經理人許智洋指出，大陸7月社會消費零售年增7.6%，較前月減少2.2%，主要係因汽車銷售狀況較低迷，今年前7月汽車銷量年減11.4%，連續13個月呈現衰退。因此，大陸國務院推出20條刺激消費措施，其中汽車消費備受矚目，大陸將放寬汽車限購政策，取消二手車限遷政策，並鼓勵金融機構支持購買新能源車信貸等激勵措施

許智洋認為，今年以來大陸政府不僅在貨幣政策頻頻調控，在財政政策也緊鑼密鼓持推出新政，從基礎建設地方債、減稅降費，至今大動作刺激內需消費，顯見大陸政府想要穩定經濟決心，以緩減美中貿易戰所帶來之經濟衝擊。

自川普威脅加徵關稅以來，影響全球金融市場下跌，但隨時間拉長來看，今年市場已逐漸回歸基本面，對於川普言論並未如去年出現重挫創新低走勢。許智洋指出，市場對於貿易戰抱持保守看法，並且有長期抗戰、謹慎準備，目前貿易戰對於企業負向影響以大多反應在股價中，關稅對於股市邊際影響逐步遞減，市場關注大陸貨幣、經濟和政策面情勢變化

美中貿易談判反覆，對於股市影響逐漸減弱。許智洋表示，看好大陸5G未來發展，隨5G牌照正式發放，進入商用元年，今年第二季5G基站及手機相關重點公司財報表現大多優於預期，目前已經公佈130間電子公司有84間呈現同比增長。此外，2020年將進入5G業績釋放期，行業成長確定性高。許智洋預期，大陸內需消費與5G產業可望帶動大陸經濟回溫

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